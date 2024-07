Cadavere trovato in un canale: potrebbe essere la donna scomparsa nel nulla venti giorni fa

Potrebbe appartenere ad Hanane Fakir, la donna di 41 anni scomparsa da circa 20 giorni, il cadavere ritrovato in un canale a Corteolona, in provincia di Pavia. Il corpo giaceva in un ramo del cavo Marocco, un grande canale artificiale che si snoda lungo il Lambro meridionale. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, diversi indizi suggeriscono che potrebbe trattarsi proprio della mamma di origini marocchine di cui non si hanno più notizie dal 19 giugno scorso. Le condizioni del cadavere, dovute alla permanenza in acqua, renderanno probabilmente necessario il test del Dna per verificarne l'identità.

La scomparsa di Hanene e l'ipotesi del suicidio

Dopo alcuni giorni dalla scomparsa è stato ritrovato il cellulare di Hanane Fakir, rinvenuto da un runner proprio vicino al cavo Marocco. Il dispositivo è stato sbloccato grazie alla figlia di 13 anni, che conoscendo la password: all'interno dello smartphon sarebbero stati ritrovati alcuni video in cui la donna annunciava il suicidio. Una pista che procede però di pari passo con le indagini sulle ultime due persone che avrebbero visto la 41enne prima della scomparsa.