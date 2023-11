Esce per una passeggiata e trova un cadavere nudo nel fiume

I vigili del fuoco hanno recuperato un corpo di un uomo morto nelle acque del fiume Lambro, a Milano, all'altezza di via Rombon. Ci troviamo a Lambrate, alla periferia Est della città: sul posto sono presenti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della Questura con la Polizia scientifica e il medico legale. È stato un passante a dare l'allarme, poco dopo le 11 di oggi domenica 26 novembre.

Il cadavere è stato ripescato nudo e appare in avanzato stato di decomposizione, segno che è da molto tempo che si trova in acqua, anche se ancora non è chiaro da quanto. Il recupero è stato reso difficile dalle condizioni del terreno fangoso lungo gli argini: ora il corpo sarà affidato al medico legale per l'ispezione cadaverica.

