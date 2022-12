Uomo trovato morto in casa, sul suo viso tagli e lividi

Un uomo di 49 anni di nazionalità albanese, P.C., è stato trovato morto in casa a Rocca Priora, alle porte di Roma. A dare l'allarme sono stati i familiari che lo hanno trovato riverso sul pavimento di un appartamento, di una palazzina all'ultimo piano, in via del Sassone 13. Era in una pozza di sangue.

Come racconta RomaToday, l'allarme è scattato intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico del 118. L'uomo viveva con la moglie e tre figli. Il personale sanitario arrivato sul posto ha tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. L'area della palazzina è stata chiusa al transito per permettere le indagini del caso e i rilievi. Sul volto dell'uomo lividi e tagli. Ferite che potrebbero essere riconducibili a una aggressione.

Al momento chi indaga sospetta che P.C. sia stato picchiato a morte da qualcuno e poi colpito più volte al volto con un'arma da taglio.

Gli inquirenti hanno ricostruito le ultime ore di vita dell'uomo. Da quanto si è appreso, il 49enne aveva accompagnato i figli a scuola mentre la moglie era andata a lavorare come collaboratrice domestica. Al suo rientro in casa ha trovato il marito agonizzante. L'uomo frequentava assiduamente le sale slot. Non è escluso che la sua morte sia legata a quel mondo.