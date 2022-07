Macabra scoperta nel piazzale della stazione: uomo di circa 40 anni trovato morto

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel parcheggio degli autobus della stazione Svt a Vicenza. L'allarme è scattato intorno all'una della notte scorsa. Sul posto è arrivata un'ambulanza e gli operatori hanno trovato il corpo senza vita di una persona di circa 40 anni, a quanto sembra distesa sul piazzale in modo innaturale. Sul luogo del ritrovamento è arrivata anche la polizia che ha blindato l'area e effettuato i primi rilievi. La squadra mobile e la scientifica della questura sono al lavoro per capire le cause del decesso. Non si esclude l'omicidio.

Secondo le prime informazioni, di cui dà notizia VicenzaToday, il cadavere presentava alcune ferite, ma nessuna lesione importante. Dai primi rilievi è emerso che la vittima non aveva documenti ed era in parte svestita. Tra i particolari che potrebbero essere utile all'identificazione, quello della presenza sul corpo di numerosi tatuaggi. Gli uomini della squadra mobile stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona per risalire alla dinamica della morte dello sconosciuto.