Orrore nel bosco: donna uccisa a coltellate, il figlio morto nel burrone

I cadaveri di due persone, una donna di 84 anni e un uomo di 66, sono stati rinvenuti nella mattina di oggi, martedì 6 febbraio, in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni, l'anziana donna è stata trovata senza vita all'interno di un'auto: sul corpo erano presenti ferite riconducibili a un'arma da taglio. Poco distante, in fondo a un burrone, è stato invece rinvenuto il secondo corpo, quello di un uomo più giovane.

L'identità delle vittime non è stata resa nota, ma potrebbe trattarsi di madre e figlio. Al momento ogni pista è aperta, ma secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio: l'uomo avrebbe prima ucciso l'anziana e poi si sarebbe tolto la vita. Per recuperare il corpo dell'uomo è stato necessario l'intervento del soccorso alpino. Accertamenti in corso: i carabinieri giunti sul posto si stanno occupando delle indagini e dei rilievi.