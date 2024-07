Il giallo dei due cadaveri senza nome riaffiorati dalle acque

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato incastrato tra gli scogli sul fiume Serio, tra i Comuni di Gorle e Pedrengo (Bergamo). E' stato un passante a fare la segnalazione ai carabinieri di Seriate.

Il corpo non è ancora stato identificato: nessun documento di riconoscimento. E' stato recuperato dai vigili del fuoco con un gommone. L'uomo ha una età compresa presumibilmente tra i 30 e i 55 anni, di carnagione chiara, occhi castani e altezza di 1,70 metri e, al momento del ritrovamento, indossava solo una camicia di colore chiaro. La presenza di un tatuaggio sul torace sinistro raffigurante due pugni, uno più grande dell’altro, che si toccano, con la scritta 'family' in basso, oltre a un orecchino bucherellato ad anello sul lobo dell’orecchio sinistro, sono gli elementi che potrebbero aiutare nell'identificazione. In base ai primi accertamenti, non ci sono segni di morte violenta. La salma è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare i carabinieri.

L'altro cadavere nel lago di Garda

Sempre ieri, un corpo di donna è affiorato sugli scogli a Tremosine, in provincia di Brescia, nel lago di Garda. A scoprirlo un pescatore. La vittima, di mezza età non è stata ancora identificata. Sul posto sono giunti, i carabinieri e i vigili del fuoco che dovranno identificare la donna e accertare le cause del decesso.

Potrebbe essere stata vittima di un malore. Forse la donna era entrata in acqua per bagnarsi i piedi e si è sentita male, con la corrente che ha poi trasportato il corpo. La donna è stata ritrovata con i vestiti addosso e senza segni di morte violenta. Solo ipotesi: si indaga per dare un nome ai due corpi.