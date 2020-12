Cadaveri nelle valigie: la svolta grazie a un tatuaggio?

Gli investigatori stanno cercando di risalire alle identità dell'uomo e della donna, i cui corpi fatti a pezzi sono stati trovati in alcune valigie abbandonate in un terreno vicino al carcere di Sollicciano, a Firenze

Potrebbe esserci una prima svolta nel giallo dei due cadaveri, un uomo e una donna, trovati a pezzi dentro tre valigie, rinvenuto poi in un terreno tra la Fi Pi Li e il carcere di Sollicciano, a Firenze. Su uno dei due corpi è stato trovato un tatuaggio a forma di ancora con sotto il nome di una città albanese. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per identificare le due vittime. Il tatuaggio, da quanto riporta Repubblica, è stato trovato sull'avambraccio dell'uomo: adesso gli investigatori stanno confrontando queste informazioni con i fascicoli sulle persone scomparse.

Uno dei casi che ha attirato l'attenzione degli agenti è quello di Shpetim e Teuta Pasho, marito e moglie di origini albanesi scomparsi a Castelfiorentino nel novembre del 2015, per cause mai chiarite. Intanto le indagini proseguono in diverse direzioni, con dettagli inquietanti che emergono dai ritrovamenti: i cadaveri erano avvolti da cellophane e nylon, tutti legati con del nastro adesivo e “protetti” da una sorta di imballaggio.Il busto e la gamba dell'uomo erano in una valigia, in una seconda sono state trovate le gambe della donna e nella terza la parte superiore del corpo. Le valigie erano distanti una decina di metri l'una dall'altra e sembra siano state lanciate da una vettura in movimento.

Questa mattina un'unità specializzata nella ricerca di cadaveri - proveniente dal nucleo carabinieri cinofili di Bologna - ha setacciato l'area dopo che ieri il nucleo investigativo del colonnello Carmine Rosciano ha recuperato i resti di un secondo corpo in una valigia. Resti del corpo di una donna, però solo parziali, motivo per cui si sta cercando una quarta valigia della morte. Nei prossimi giorni l'area verrà disboscata per agevolare le ricerche.

I tessuti sono venuti alla luce durante un sopralluogo a un centinaio di metri dal punto del primo macabro ritrovamento: i resti saponificati di un uomo, di età compresa tra quaranta e sessant'anni, di carnagione chiara, ucciso con un fendente alla gola. Un altro indizio utile sarebbe rappresentato dal recupero di un brandello di stoffa invernale che farebbe ipotizzare come le morti siano sopraggiunte ben oltre i sei mesi - come fino ad ora supposto - arrivando persino allo scorso inverno.