Apre la porta dell'ascensore e cade nel vuoto per quattro piani: morta giovane di 26 anni

Una tragedia assurda ancora tutta da chiarire. A Fasano, nel brindisino, nelle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 1 luglio, una ragazza di 26 anni è morta dopo essere caduta all'interno di un vano ascensore di una palazzina.

La vittima, che si trovava al quarto piano, avrebbe richiesto l'ascensore ma dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto, in quanto secondo una prima ricostruzione, la cabina non sarebbe risalita. La giovane sarebbe purtroppo morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo della giovane, e gli inquirenti che stanno effettuando i primi rilievi.