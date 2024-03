Precipita nel vano dell'ascensore: muore sul lavoro a quasi 80 anni

Un capocantiere di 79 anni è morto cadendo nel vano dell'ascensore mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di un edificio in via Cesare Battisti, nel centro storico di Terlizzi, provincia di Bari.L'uomo, residente a Giovinazzo, era un operaio esperto, da anni dipendente della ditta per alla quale erano stati affidati i lavori e stava verificando i livelli dell'ascensore prima di procedere al rivestimento.

La dinamica dell'incidente

A quanto si apprende, la vittima sarebbe precipitata dal primo piano fino al seminterrato, quindi da due piani. Secondo quanto ricostruito finora, il 79enne stava lavorando insieme ad un altro operaio: munito di una sonda, l'anziano capocantiere stava per verificare i livelli del tracciato realizzato. Improvvisamente, il collega non ha più ricevuto risposte dal 79enne che si trovava dall'altra parte del tubo, ed è quindi andato nell’altra stanza, dove ha trovato la sonda a terra. Affacciatosi nel vano dell'ascensore ha quindi visto il collega esanime.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il coordinatore della sicurezza e il titolare della ditta, insieme al magistrato di turno della procura di Trani, al l figlio della vittima e il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico. "Si tratta di un cantiere regolarmente autorizzato", ha spiegato quest'ultimo all'Adnkronos. In corso le operazioni di recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco.