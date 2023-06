Si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Ancona una giovane finita fuori dall'abitacolo della macchina, sbattendo sull'asfalto. L'incidente è avvenuto sull'A14, tra i caselli di Loreto e Ancona Sud, in direzione Bologna: da quanto si è appreso, si sarebbe aperto improvvisamente lo sportello anteriore destro della vettura, guidata dalla mamma della 26enne di Porto Recanati (Macerata) che, seduta accanto al posto di guida, è stata catapultata in strada.

Il traffico è stato immediatamente bloccato per consentire l'arrivo dei soccorsi e dell'eliambulanza che ha trasferito la giovane in ospedale.

Gli agenti della Polstrada hanno sentito sia la donna che era al volante che l'altra figlia, che sedeva sul sedile posteriore della vettura, per accertare se lo sportello si sia aperto accidentalmente, per un guasto o a seguito di un gesto volontario.