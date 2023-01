Cade dal terzo piano e atterra su una passante: sono entrambi gravi

Una ragazza di 41 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpito in pieno da una donna di 82 anni caduta dal balcone del suo appartamento in via Attilio Friggeri, a Roma, quartiere Balduina. Secondo quanto si è appreso l'incidente è avvenuto oggi, lunedì 16 gennaio, verso le 12:10: entrambe sono ferite in modo grave e sono state portate in ospedale in codice rosso: l'82enne al Gemelli di Roma, la 41enne al San Carlo di Nancy.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Monte Mario. Non è ancora chiaro se la donna sia caduta dal bancone per un tragico incidente domestico o se si sia lanciata volontariamente. Fatto sta che la 41enne non sarebbe riuscita a rendersi conto in tempo che la signora era caduta dal balcone e che lei si trovava esattamente sulla sua traiettoria. È stata quindi presa in pieno, ed è rimasta gravemente ferita. Il suo corpo ha attutito la caduta dell'82enne, salvandola molto probabilmente così da morte certa.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del commissariato Monte Mario di polizia. Acquisiti i primi elementi ed ascoltati i testimoni i poliziotti al momento non escludono nessuna ipotesi in relazione alla caduta dell'80enne dal proprio balcone: dall'incidente al gesto volontario.