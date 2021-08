Pilota cade da una mongolfiera e muore

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta di sicurezza sull'incidente avvenuto oggi nel senese dove a Buonconvento il pilota di una mongolfiera è morto dopo essere caduto da circa 10 metri di altezza. Il pilota, una donna di 40 anni, sarebbe stata sbalzata fuori dalla mongolfiera di cui era alla guida. Fortunatamente non c'era nessun altro a bordo: la donna aveva appena fatto scendere i turisti che stava accompagnano per un tour panoramico nei cieli quando la mongolfiera si è improvvisamente rialzata in volo facendo cadere dall'alto l'operatrice che è deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il 118. Sono in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell'incidente mentre la mongolfiera è stata sequestrata. A dare l'allarme, un'altra operatrice a bordo di una seconda mongolfiera. Incolumi tutti i turisti che erano da poco scesi.