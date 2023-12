Sale sul muretto e cade nel vuoto: morto 27enne

Un ragazzo di 27 anni, originario dell'Ecuador, è stato trovato senza vita sul greto del torrente Bisagno, a Genova. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto poco prima delle 9 di oggi, martedì 26 dicembre: è stato un passante a notarlo e ad avvertire le forze dell'ordine.

Sul posto l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso, il medico ha però potuto solo constatare il decesso, presenti in piazza Carloforte anche i vigili del fuoco per il recupero del corpo senza vita e la polizia per i necessari accertamenti. L'uomo, secondo quanto riporta GenovaToday, sarebbe stato trovato con i pantaloni calati e con un trauma facciale, gli inquirenti hanno però escluso segni evidenti di violenza.

La polizia, presente sul posto con la scientifica, ha visionato le telecamere di sorveglianza per fare luce su quanto accaduto. Da una prima ricostruzione si vedrebbe il 27enne salire sul muretto, barcollare, perdere l'equilibrio e poi precipitare per diversi metri. Si tratterebbe, quindi, di una tragedia.