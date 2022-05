Cade dalle scale e urta contro un oggetto di vetro: muore un bambino di 4 anni

Tragedia a Peccioli, in provincia di Pisa. Un bimbo di quattro anni è caduto dalle scale ed è morto nel primo pomeriggio di oggi 29 maggio. Secondo una prima ricostruzione, nella tragica caduta il piccolo ha urtato contro un oggetto di vetro che si è infranto, provocando profondi tagli al collo.

Il bambino, di origine tedesca, era in vacanza con i genitori il suo fratellino più piccolo e alloggiava in un agriturismo. Immediati i soccorsi del 118. All’arrivo dei sanitari, le condizioni del bambino sono apparse subito gravi tanto che il medico ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 2 per il trasporto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Inutile la richiesta: quando l’elicottero è arrivato a Peccioli, il piccolo era già morto.

Sul posto i carabinieri hanno svolto le indagini di rito ed informato l'autorità giudiziaria. Le stanze ed i luoghi interessati dall'incidente sono stati posti sotto sequestro.