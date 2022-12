Dodicenne precipita a scuola per 4 metri: è grave

Un dodicenne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da un'altezza di 4 metri a scuola stamani a Saronno, nel Varesotto. L'allarme è stato dato alle 8.30 circa nel Collegio Arcivescovile "Castelli". Il ragazzino è precipitato nella tromba delle scale. Soccorso, è stato trasportato in ospedale a Bergamo in elicottero in codice rosso. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dai primi accertamenti sembra accidentale la causa della caduta e viene escluso il coinvolgimento di altri.