Si tuffano nel torrente per salvare il cane: disperse due donne 

Sono ore di apprensione nella zona di nel territorio comunale di Lanzada, in provincia di Sondrio: due donne sono disperse dopo essere cadute in un torrente a circa 2.500 metri di altitudine, nelle vicinanze del Rifugio Bignami e del Ghiacciaio di Fellaria.

Sul posto in questi istanti stanno operando diverse squadre di soccorritori del Sagf-soccorso Alpino della guardia di finanza di Sondrio con i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna nel tentativo di recuperare due donne.Le due donne sono scomparse nelle acque di un torrentello che scorre alla base del ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco.

Secondo una prima ricostruzione si erano tuffate all'altezza di un ponticello per cercare di recuperare il cane che era entrato in acqua, per poi annaspare non riuscendo a riemergere dalle acque impetuose forse anche per delle correnti. Sul luogo è imponente la macchina dei soccorsi da quando alcuni escursionisti che avrebbero assistito alla scena hanno lanciato l'allarme.

