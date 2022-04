Cadono in quattro in un lago ghiacciato: grave bambino di 7 mesi

Tre adulti e un bambino sono finiti nelle acque del lago di Braies, in Trentino Alto Adige. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno, quando i quattro sono stati recuperati dai soccorritori in condizioni di forte ipotermia e sono stati poi presi in cura dai medici d'urgenza e dalle squadre del soccorso sanitario. Oltre al bimbo, elitrasportato alla clinica universitaria di Innsbruck dove si trova in pericolo di vita, risulta ferita gravemente anche una seconda persona. Le altre sei persone sono ferite e trasportate negli ospedali di Brunico e Bressanone.

Con questo episodio diventano otto le persone che tra ieri e oggi sono cadute nelle acque gelide del lago: ieri, nella tarda mattinata, altre tre persone erano cadute nelle acque del lago mentre percorrevano a piedi le sponde ghiacciate che però non hanno tenuto il loro peso. Le forze dell'ordine provvederanno ora a delimitare l'accesso al lago.