Caivano, la mamma di una delle vittime: "Siamo stati minacciati, non possiamo uscire di casa"

"Siamo stati minacciati. Non possiamo uscire di casa. Nei giorni scorsi è stato fatto anche 'sparire' il motorino di mio figlio, quello che ha dato l'allarme sulle violenze, consentendo di denunciare ai carabinieri quanto accaduto". A dirlo è stata la mamma di una delle due ragazzine violentate al Parco verde di Caivano (Napoli), tramite il suo legale Angelo Pisani.

Come annunciato in occasione del Consiglio dei ministri, giovedì la presidente del consiglio sarà proprio a Caivano, nel luogo in cui è avvenuto lo stupro delle due cuginette di undici e dodici anni. "Voglio parlare personalmente con la premier Meloni senza intermediari, senza politicanti per raccontarle le mie paure" ha detto la mamma di una delle due ragazze. Tra i 15 ragazzi coinvolti negli stupri di gruppo di Caivano ci sarebbero anche due figli di boss che gestiscono il traffico di droga. Per questo, già nei giorni scorsi, la mamma di una delle vittime si era sfogata raccontando le sue parole. "Ora temo ritorsioni perché li abbiamo denunciati. Temo la vendetta dei boss che a causa della denuncia hanno dovuto fermare la piazza dello spaccio. Io rivoglio solo mia figlia: non ho mai smesso di occuparmi di lei".

"È un grido di dolore - sottolinea il legale - quello che arriva dalla mamma della giovane vittima di Caivano, chiede di scappare via da quei luoghi. Una famiglia che chiede di essere messa in salvo, chiede una seconda possibilità, chiede di scappare dall'inferno".

"Serve una normativa speciale. Penso ad un 'codice azzurro', come quello 'rosso' per contrastare la violenza sulle donne, dedicato esclusivamente alla tutela dei bambini e delle famiglie con fondi e strumenti idonei nell’ambito di una attività di repressione contro pedofilia e prostituzione che generano crimini infernali", è la proposta lanciata dall'avvocato.

