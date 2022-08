In Calabria mancano i medici: ne arrivano 500 da Cuba

In Calabria mancano i medici. La Regione ha provato in tutti i modi a rendere appetibile il territorio calabrese con bandi di ogni genere. Tutti andati deserti. Così, in una regione in cui la sanità è commissariata da oltre dieci anni, il presidente della Calabria Roberto Occhiuto ha annunciato di avere fatto un accordo con il governo di Cuba per l’invio nella regione di circa 500 medici nei prossimi mesi. In Calabria il sistema sanitario è da anni in una situazione drammatica. Il problema principale è dovuto al fatto che la sanità è commissariata dal 2010 per via di enormi debiti accumulati nel corso degli anni e di una situazione economica vicina alla bancarotta. Tuttavia i medici, anche volendo, non ci sono e la cosa è resa evidente dal fatto che, anche di fronte all'offerta, manca la domanda.

È l’effetto perverso del numero chiuso - afferma in una nota il presidente della Regione Roberto Occhiuto - imposto alle facoltà di Medicina. Il reclutamento è diventato un terno al lotto, difficilmente prevedibile e governabile. In Calabria il nostro sistema sanitario in questo momento ha risorse in abbondanza per assumere e negli ultimi mesi le abbiamo provate tutte. Abbiamo fatto bandi per posti a tempo indeterminato, manifestazioni di interesse, e sono andati deserti".

Niente da fare. Nessuno si è presentato. Così Occhiuto ha messo a frutto una interlocuzione con il governo cubano già presente. "I medici sono un fiore all’occhiello del Paese caraibico, ed hanno già aiutato l’Italia, in Lombardia e in Piemonte, nei mesi più caldi della pandemia. - prosegue il numero uno della Calabria - Oggi a Roma, presso l’ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia, ho firmato un accordo di cooperazione con la Comercializadora de servicios medicos cubanos (CSMC), la società dei medici cubani, per la fornitura di servizi medici e sanitari". Così sono in arrivo 497 medici con diverse specializzazioni e a settembre partirà la fase sperimentale.

Certo la Calabria sconta un grave problema ma non è l'unica regione ad avere un sottorganico di camici bianchi. Come spiegato anche nell'inchiesta giornalistica del team dossier, ci sono problemi anche in Lombardia, dove, all'ultimo concorso indetto dalla Regione per partecipare al corso formativo in medicina generale, si sono presentati 520 studenti a fronte di 868 posti. Fatto sta che in Calabria inizieranno coloro che già sanno parlare l’italiano e gli altri, prima di prendere servizio, faranno corsi intensivi per apprendere presto e bene la lingua italiana. "Ad ogni modo, i medici cubani saranno sempre affiancati dai nostri operatori sanitari. - ha concluso Occhiuto - Un’opportunità in più per la Calabria. Il risultato raggiunto ci ripaga del lavoro fatto e ci consente di affrontare con maggior serenità i prossimi step per risanare e migliorare sempre più la nostra sanità regionale”.