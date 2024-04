Calci, pugni e bottiglie di vetro come arma: accerchiato e pestato violentemente un ragazzo

Violenza inaudita nelle strade di Milano. Un giovane di 20 anni, che stava passeggiando nel centro del capoluogo lombardo con altri quattro amici, è stato avvicinato da un gruppo di 8-10 ragazzi che ha dato il via a una rissa. In un istante sono volati pugni, calci e bottiglie di vetro usate come arme contundenti. Inizialmente nel pestaggio sono rimasti coinvolti tutti, poi è stato preso di mira solo il 20enne, a cui è stato rubato anche il telefono cellulare. È successo all'alba del 27 aprile in piazza XXV aprile, a Milano.

Fortunatamente è stato evitato il peggio grazie all'intervento dei residenti della zona, che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e la polizia, prima però che gli aggressori si dileguassero fuggendo in direzioni diverse.

Il 20enne è stato medicato sul posto. Ha riportato una frattura al setto nasale e altre ferite, ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Secondo quanto raccontato da un testimone, i due gruppi avrebbero iniziato a rincorrersi in mezzo alla strada "mettendo a rischio le auto che passavano", racconta MilanoToday. La rissa sarebbe nata per futili motivi. Anzi, forse senza nessun motivo.