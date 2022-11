Un calciatore è morto a 16 anni dopo un malore in allenamento

Un ragazzo di 16 anni è morto in seguito ad un malore che lo ha colto mentre si trovava agli allenamenti di calcio della squadra Juniores dell'Arno Castiglioni Laterina, squadra di Laterina e Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì 17 novembre. All'improvviso si è accasciato a terra. Lì sono iniziate le prime manovre di soccorso, mentre è arrivata l'ambulanza più vicina che lo ha trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo. Dopo un momento in cui sembrava essersi ripreso, la sua condizione è precipitata ed è deceduto all'ospedale di Arezzo.

Calciatore morto a 16 anni dopo un malore in allenamento a Laterina

Il corpo del ragazzo è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se serviranno degli approfondimenti sulle cause della morte. Intanto profondo sconforto viene espresso dalla società dell'Arno Castiglioni Laterina, dove giocava come centrocampista da un anno. Le attività calcistiche sono sospese in segno di lutto. Affranti i compagni di squadra che la sera della tragedia si stavano allenando al suo fianco. Il 16enne, Mouhssine Oussama il suo nome, abitava con la famiglia a Levanella, nel comune di Montevarchi.

Un messaggio di cordoglio è arrivato dal comune di Laterina Pergine Valdarno e dalla sindaca Simona Neri: "Siamo vicini ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, alla società Arno Castiglioni Laterina, a tutti i giovani calciatori per la perdita improvvisa del loro caro compagno di squadra. Ieri sera si è consumata nel nostro stadio una tragedia che ha scosso tutta la nostra comunità: quando viene a mancare un figlio, un ragazzo così giovane, uno sportivo appassionato, si rimane davvero impotenti ed increduli. Questa amministrazione abbraccia forte i familiari e tutti i giovani amici del nostro calciatore, volato in cielo troppo presto".

Nella pagina Facebook della società di calcio è apparso questo messaggio: "Facciamo nostre le parole del sindaco, ci sentiamo e saremo vicini alla famiglia del nostro giovane giocatore, in questo momento molto tragico e di intenso dolore".