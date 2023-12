Il calciatore di 25 anni morto in un incidente in autostrada

È Amara Kante, 25 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina, martedì 5 dicembre, sulla A4 Milano-Brescia, all'uscita dello svincolo per Sesto San Giovanni-Cinisello Balsamo, in direzione Torino. Amara Kante viveva e lavorava come camionista in provincia di Brescia da una decina di anni: di origine ivoriana, era un calciatore dilettante molto conosciuto nel Bresciano. In provincia aveva trovato casa e lavoro, e stava progettando una famiglia con la fidanzata, sua connazionale.

Secondo una prima ricostruzione, Amara avrebbe perso improvvisamente il controllo del tir su cui viaggiava, per motivi ancora da accertare. Il suo mezzo ha quindi speronato un furgone e si è poi schiantato contro un pilone di cemento che sorregge i pannelli luminosi in autostrada. Il conducente del furgone, un uomo di 58 anni, è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Per il camionista, invece, non c'è stato nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Amara Kante, che nel Bresciano aveva iniziato a giocare nel 2016 con la maglia del Prevalle in Promozione, era in forza al Roè Volciano dalla scorsa stagione, nel campionato di seconda categoria. Una scelta, quella di scendere di categoria, dettata proprio dall'impegno che richiedeva il lavoro di autotrasportatore che svolgeva per un'azienda di Prevalle. Era un esterno difensivo, anche se nell'ultimo periodo il suo impegno sui campi di calcio si era diradato proprio a causa del lavoro come autotrasportatore.

Cosa sia successo con esattezza è al vaglio delle forze dell'ordine che dovranno ricostruire tutta la dinamica dell'incidente. Oltre ai medici e ai paramedici del 118 e agli agenti della polizia stradale, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni. I pompieri hanno recuperato il corpo della vittima: il giovane era rimasto schiacciato all'interno della cabina del tir.

Continua a leggere su Today.it...