Il calciatore che parcheggia il suv in piazza nell'area pedonale

È del calciatore del Torino David Zima il suv con targa svizzera che per oltre un'ora è rimasto parcheggiato, nella mattinata di ieri, in piazza Carignano a Torino. Qualche passante, vedendo l'auto, ha deciso di chiamare la polizia municipale. Gli agenti sono poi riusciti a rintracciare il difensore ceco classe 2000 solamente attorno alle 13.

"Non sapevo che non si potesse parcheggiare qui", ha detto il calciatore del Torino e della nazionale della Repubblica Ceca agli agenti, salvo poi pagare la multa da 170 euro per il divieto di accesso in area vietata al traffico e sosta su area pedonale, diventata di 119 euro perché pagata immediatamente.

Zima, difensore, ha appena iniziato la terza stagione con la maglia del Toro: per lui, fino a oggi, 29 presenze in Serie A, oltre a due presenze e una rete in Coppa Italia.

Continua a leggere su Today.it...