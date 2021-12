Ravanusa, trovato il corpo di un disperso: era accanto all'auto in garage

È stato ritrovato il corpo senza vita di Calogero Carmina, padre di Giuseppe Carmina, che è ancora disperso. Si tratta dell'ottavo corpo individuato ed estratto dalle macerie dopo l'esplosione a Ravanusa. L'uomo è stato ritrovato accanto all'auto in garage. Per tutto il giorno i soccorritori hanno rimosso le macerie di quello che era l'appartamento del padre, dove il figlio si era recato per lasciare l'auto e per un veloce saluto. L'obiettivo era riuscire ad arrivare al livello della strada.

Si cerca il ''punto d'innesco''

Un gruppo specializzato dei Vigili del fuoco è arrivato sul luogo dell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) per tentare di trovare il punto di innesco della deflagrazione avvenuta sabato sera. Si tratta di personale specializzato del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Secondo il racconto dei sopravvissuti ma anche degli sfollati che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni ritenute pericolanti, le fiamme sarebbero uscite "persino dai muri". "C'era fuoco ovunque - ha raccontato una giovane testimone - sembrava che fosse scoppiata una bomba atomica. Mai visto nulla di simile".

Carabinieri a caccia di sciacalli

I Carabinieri di Ravanusa (Agrigento) sono a caccia di sciacalli che si avvicinano alle case danneggiate dall'esplosione e che sono disabitate. "Abbiamo trovato delle persone sospette - dice all'Adnkronos il capitano Augusto Petrocchi, comandante della Compagnia di Licata - e le abbiamo allontanate". Sono decine i Carabinieri impiegati nel servizio anti-sciacallaggio.