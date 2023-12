Tre anni in carcere per omicidio, ma era innocente: sarà risarcito

Fu arrestato assieme alla madre per un omicidio avvenuto ben dieci anni prima e rimase per oltre tre anni (precisamente 1.119 giorni) in carcere, salvo essere poi del tutto assolto dalla grave accusa. Calogero Marretta, finito in cella nel luglio del 2017 e poi sotto processo in relazione all'uccisione di Vito Damiano, un anziano di Prizzi (Palermo) accoltellato nella sua abitazione di campagna a settembre del 2007, adesso dovrà essere risarcito per l'ingiusta detenzione patita. E, per la quarta sezione della Cassazione, non bastano i 210 mila euro già riconosciuti dalla Corte d'Appello di Palermo.

La somma, con il nuovo giudizio disposto dal collegio presieduto da Patrizia Piccialli, dovrà infatti essere rivista al rialzo perché "deve ritenersi erroneo" il fatto che i giudici palermitani abbiano considerato come "colpa lieve" - e dunque come un elemento per ridurre l'entità dell'indennizzo - la scelta di Marretta di avvalersi della facoltà di non rispondere durante il procedimento. Un dato questo che, in virtù del recepimento da parte dell'Italia di una direttiva europea del 2016 sulla così detta presunzione d'innocenza "rafforzata", a garanzia dell'indagato o dell'imputato deve essere invece valutato come neutro.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa di Marretta (che era stato assolto assieme alla madre Antonina Giovanna Di Pisa con l'assistenza degli avvocati Enrico Sanseverino, Salvo Priola e Roberto Mangano) contro l'ordinanza emessa il 21 giugno scorso dalla Corte d'Appello di Palermo, con cui era stata parzialmente accolta la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, concedendogli 210 mila euro. Dopo oltre tre anni trascorsi in carcere, l'uomo era tornato libero con la sentenza della Corte d'Assise presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino) diventata definitiva - perché mai impugnata - a maggio dell'anno scorso. L'omicidio di Damiano è tuttora irrisolto.

La Cassazione rimarca come "deve ritenersi erroneo il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla possibilità di considerare, allo scopo di diminuire il quantum dell'indennizzo riconosciuto, la circostanza che il richiedente abbia deciso di non fornire chiarimenti sulla vicenda, avvalendosi nel corso del procedimento della facoltà di non rispondere", un comportamento che non può "essere qualificato in termini di 'colpa lieve'". E questo in virtù della così detta presunzione d'innocenza "rafforzata": "È stato codificato - rimarcano i giudici - il valore neutro dell'esercizio della facoltà dell'indagato o imputato di non rispondere alle domande in interrogatorio e, più in generale, di rimanere silenti nel corso del procedimento". La quarta sezione enuncia quindi un principio: "Il silenzio serbato dall'indagato o imputato nel corso del procedimento o nel giudizio penale, non solo non è ostativo al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, ma non può essere validamente considerato ai fini della riduzione del quantum dell'indennizzo, trattandosi di un comportamento non qualificabile in termini di colpa lieve". Da qui l'annullamento con rinvio dell'ordinanza della Corte d'Appello e "un nuovo esame limitamente alla questione decisa".

Marretta era stato arrestato sulla scorta di una serie di intercettazioni a carico di una sua zia, Rosalia Di Pisa (sorella della madre, che era anche la badante della vittima): "Povero do zu Vito, l'assassinaro... Idda e u figlio l'acchiappava per i capelli, o figlio d'arrè o pugnalava", così diceva la donna descrivendo, molti anni dopo, il terribile omicidio di Damiano, 84 anni, accoltellato a Prizzi, la notte del 16 settembre del 2007, accusando - secondo la Procura di Termini Imerese - i due imputati poi del tutto scagionati a luglio del 2020, di aver rapinato e ucciso l'anziano.

La difesa degli imputati dimostrò però che tra i tre parenti ci sarebbero stati forti rancori e anche che Rosalia Di Pisa, almeno dal 2015, sarebbe stata consapevole di essere intercettata. La teste chiave, poi, non era mai stata sentita dagli investigatori, cosa che avvenne invece durante il dibattimento, su disposizione della Corte d'Assise. E lì era caduta in diverse contraddizioni, negando persino di aver detto frasi che invece erano state captate dalle microspie e trascritte. Per questo la donna era stata ritenuta inattendibile.

Gli investigatori avevano anche captato, però, anche presunte preoccupazioni di Antonina Giovanna Di Pisa e del figlio. Marretta temeva che fosse stato prelevato il dna della madre quando i carabinieri le avevano fatto bere un bicchiere d'acqua: "E si chisti pigliano un dna - diceva - e ci arrisulta? Tannu ci trovaro nna l'ugna". E in effetti durante l'autopsia sul corpo di Damiano erano state trovate tracce di dna sotto le sue unghia, ma risultarono riconducibili alla stessa vittima e non ai suoi aggressori. La madre di Marretta a sua volta diceva: "Ma nun penso, si iddu avissero truvato cosa, a quant'ave, n'avissiru vinuto a pigghiari", una frase che fu considerata dalla Procura come una confessione. Una ricostruzione che non ha mai retto davanti ai giudici che scagionarono invece pienamente i due imputati, uno dei quali ora dovrà anche essere risarcito poiché finito in carcere da innocente.

