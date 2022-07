Cameriere picchia cliente per un piatto di fegatelli, assolto: "Era legittima difesa"

Il cameriere accusato di lesioni per aver picchiato un cliente è stato assolto: la sua - secondo il giudice - sarebbe stata legittima difesa. Era finito a processo per un piatto di fegatelli.

La vicenda risale ad alcuni anni fa e si è consumata in un locale nel cuore di Arezzo, come segnala ArezzoNotizie. Una comitiva di amici aveva prenotato un tavolo in un ristorante e al momento dell'ordinazione uno di loro aveva chiesto al cameriere dei fegatelli. Ma quando il cameriere fece presente che per quella sera i fegatelli non erano disponibili gli animi si sono surriscaldati. Il cliente spiegò di aver chiesto al momento della prenotazione proprio quel piatto in particolare, provocando un acceso dibattito con il cameriere, fatto di battute e frecciate tra i due.

Al termine della cena la situazione è precipitata. Secondo quanto riportato in aula durante le prime udienze, il cameriere avrebbe intimato al cliente di non presentarsi più nel locale. Sarebbe stato a quel punto che - secondo la difesa - il cliente avrebbe sferrato un pugno contro il cameriere e quest'ultimo si sarebbe difeso rispondendo vigorosamente. Ad avere la peggio alla fine sarebbe stato proprio il cliente con contusioni e fratture a costole e a naso. Ora il cameriere è stato assolto perché ha agito per legittima difesa.