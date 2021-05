Camilla Bognoli è stata rintracciata: la telefonata alla mamma

Lo comunicano i carabinieri dopo una chiamata in cui la ragazza ha spiegato di essersi allontanata "per andare a trovare un amico a Lubiana, in Slovenia". Era scomparsa da Peschiera del Garda

La bella notizia è finalmente arrivata. I carabinieri di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, riferiscono che nella mattinata di domenica è stata rintracciata Camilla Bognoli, la ventiduenne che aveva fatto perdere le sue tracce da venerdì pomeriggio scorso. Tramite i social, nelle scorse ore, si erano moltiplicate le richieste di aiuto nelle ricerche della giovane, in un appello lanciato su Facebook e condiviso da migliaia di utenti. Secondo quanto si apprende, verso le ore 11 di questa mattina, la ragazza avrebbe contattato il cellulare di sua madre "per rassicurarla delle sue condizioni fisiche". Tale circostanza sarebbe avvenuta proprio nel momento in cui la madre si trovava negli uffici della compagnia dei carabinieri di Peschiera del Garda, dove la donna era stata convocata per fornire elementi utili al fine di rintracciarne la figlia. Nell'occasione, avendo percepito "una certa difficoltà della giovane nel colloquiare con la propria madre", i carabinieri spiegano che il personale presente dell'Arma si sarebbe fatto passare il telefono, parlando così direttamente con la ragazza "per tranquillizzarla, instaurando un rapporto confidenziale".

Camilla Bognoli è stata rintracciata

Nel corso della conversazione, la giovane avrebbe riferito ai carabinieri di stare bene e che si trovava "con un suo amico", precisando inoltre che si sarebbe allontanata da Peschiera del Garda "senza la costrizione di nessuno per andare a trovare un amico a Lubiana, in Slovenia". Proprio in relazione a quest'ultima dichiarazione, i carabinieri, tuttavia, spiegano di aver proceduto ad un'ulteriore verifica facendo in modo che la polizia slovena accertasse fisicamente che la ragazza fosse in buona salute. Tale certezza, riferiscono gli stessi militari dell'Arma, si sarebbe infine effettivamente avuta nel primo pomeriggio allorquando la ragazza stessa si è recata presso un posto di polizia di Lubiana.

Una maggiore chiarezza in relazione all'intera vicenda si è poi avuta anche grazie all'analisi dei dati telefonici che i carabinieri avevano acquisito nel corso di questi due giorni, scanditi da un'incessante ricerca della ventiduenne, per la quale si era temuto un tragico epilogo ma che fortunatamente è stato scongiurato. La giovane, spiegano sempre i carabinieri di Peschiera del Garda, ha infatti "tranquillizzato anche i propri parenti, riferendo che tra qualche giorno sarebbe tornata a casa".