Ponte Morandi, nel crollo coinvolto anche un camion pieno di droga: mafie volevano recuperarla

Nel crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 è rimasto coinvolto anche un camion pieno di droga, che 'ndrangheta e camorra cercarono di recuperare. È quanto emerge dalle pagine dell'ordinanza dell'operazione "Blu notte" della Dda di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 47 persone e 93 indagati.

Le intercettazioni e il tentato recupero della droga

Nelle intercettazioni parlano due degli indagati riferendosi al video del crollo. "Al primo pilone che cade, nel secondo c'è questo camion giallo... Lo vedi benissimo...". I due parlano di 900 chili di "fumo da fottere ai neri" da cui li avevano comprati e a cui avevano detto di averli persi appunto nel crollo. Gli indagati parlano anche di recuperare il camion tramite agganci nel mondo del recupero dei rottami. Una volta recuperata la droga sarebbe stata divisa a metà tra i due interlocutori.

Come riportano diversi quotidiani e agenzie, il problema era legato al recupero del camion, posto sotto sequestro: "Gli hanno detto che l’avevano confiscato ... ma ora lo hanno spostato da Latina a Frosinone e c’è la possibilità di andarlo a prendere. Ci vuole un carrellone e lo porto direttamente in Calabria...".

Per il trasporto che si stava organizzando i due interlocutori hanno parlato di 4mila euro, per gli investigatori da intendersi per ogni chilo di droga: in totale quindi circa 3,6 milioni di euro. Come riportano diversi quotidiani, la vicenda non è stata attenzionata dagli inquirenti.

Scrive il giudice: "Il detenuto domiciliare, con le proprie aderenze nel settore del recupero rottami, avrebbe potuto individuare e trasportare la carcassa del mezzo contente il notevole quantitativo di hashish. L'accordo avrebbe in seguito previsto una spartizione della sostanza stupefacente al 50 per cento".