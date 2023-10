Folle inversione a U in superstrada: il video

Assurda e potenzialmente pericolossima inversione a "U" di un camionista nel bel mezzo della superstrada: siamo nel comune di Breno (Brescia). La manovra è stata ripresa da una dashcam installata su un'auto in transito, poi il video è stato pubblicato su Facebook e rilòanciato da BresciaToday, diventando così subito virale, con decine di migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti.

Tante le critiche al camionista: "Pazzo, per non dire altre parole", "A gente così bisognerebbe togliere la patente a vita", "Una manovra da criminale, non ha nemmeno sfruttato lo slargo della piazzola, per intralciare un po' di meno. Dovrebbero revocargli la patente", si legge tra i tanti messaggi pubblicati.

A Breno non ci sono state conseguenze, ma sulle strade italiane ogni anno muoiono circa tremila persone: una strage quotidiana, in parte ovviamente causata da comportamenti imprudenti e imperdonabili di chi è alla guida.