Camioncino senza freno a mano travolge i tavolini: il video dell'incidente

Un pranzo al sole in una giornata estiva che si trasforma in un incubo, un momento di tranquillità interrotto dall'arrivo di un camion senza conducente, che in un attimo travolge tutto, persone e tavolini. Sono le terribili immagini dell'incidente avvenuto ieri in Corso Vittorio Emanuele, nel centro storico di Cagliari: scene di panico tra i clienti, che una dopo essersi accorti dell'arrivo del mezzo privo di controllo, cercando di scappare in fretta e furia prima di essere travolti. Secondo una prima ricostruzione il camion era stato parcheggiato in piazza Yenne, poi qualcosa non ha funzionato ed è piombato all'interno della zona pedonale del Corso. Prima ha travolto i tavolini della Ex Tipografia, poi quelli di Corso 12, Cavò Bistrot e Gigino’s. Almeno 15 le persone rimaste ferite, mentre altre nove sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Gli agenti della municipale sono al lavoro per ricostruire nei dettagli quanto successo. Al momento ipotesi in campo sono due: l'autista del mezzo, entrato in zona a traffico limitato per fare delle consegne, potrebbe essere sceso dimenticandosi di inserire il freno mano. La seconda ipotesi, che scagionerebbe l'autista è che il freno si sia sganciato per un guasto. Una tragedia sfiorata, come raccontato da diversi testimoni: il camioncino si sarebbe mosso all'improvviso, accumulando velocità nel tragitto verso il ristorante: il mezzo non procedeva a una velocità sostenuta, ma non tutti i presenti sono riusciti ad evitare conseguenze.

