Camion piomba sui tavolini di un locale in pieno centro cittadino

Un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Cagliari. E l'impatto ha avuto delle conseguenze: almeno 15 persone sono rimaste ferite, mentre altre nove sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Gli agenti della municipale sono al lavoro per ricostruire nei dettagli quanto successo. Al momento ipotesi in campo sono due: l'autista del mezzo, entrato in zona a traffco limitato per fare delle consegne, potrebbe essere sceso dimenticandosi di inserire il freno mano. La seconda ipotesi, che scagionerebbe l'autista è che il freno si sia sganciato per un guasto.

Secondo i presenti il camioncino si sarebbe improvvisamente mosso prendendo velocità e travolgendo i tavolini di uno dei tanti locali presenti in Corso Vittorio. Almeno 15 clienti sono stati investiti dal mezzo, che per fortuna non procedeva a velocità sostenuta. Immediato l'arrivo dei medici e delle ambulanze del 118, seguiti da vigili del fuoco, carabinieri, polizia e muncipale. I

nove feriti più gravi sono stati trasporti in vari ospedali: nessuno di loro risulta però in pericolo di vita.

Continua a leggere su Today.it