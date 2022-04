Camorra, 57 misure di Ros e Guardia di Finanza: il clan Moccia è in ginocchio

I carabinieri del Ros, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, hanno notificato 57 misure cautelari (36 arresti in carcere, 16 arresti ai domiciliari e 5 divieti temporanei di esercitare attività d'impresa) emessi dal gip lo scorso 9 aprile nei confronti di altrettanti indagati ai quali gli inquirenti contestano, a vario titolo, l'associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, favoreggiamento, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Moccia, attivo ad Afragola, nella provincia di Napoli.

Sequestrati complessivamente 150mln di euro

Contestualmente il Gico della Guardia di finanza di Napoli ha notificato altri due divieti temporanei di esercitare attività d'impresa e sequestrato, d'urgenza, beni mobili, immobili e quote societarie per un valore complessivo pari a 150 milioni di euro. Luigi Moccia, esponente di vertice del clan fino all’estate scorsa era sottoposto al 41 bis, era uscito per decorrenza dei termini di custodia cautelare. “O colletto bianco”, il “papa”, il vertice di uno dei clan più potenti della camorra torna in carcere. Non c’è un settore dell’economia dove i Moccia non si siano infiltrati, avvelenando il mercato, aggredendo la concorrenza e riciclando tutto ciò che si poteva: dalla distribuzione alimentare ai carburanti, dall’edilizia al mercato immobiliare. Il settore più redditizio per il clan, senza ombra di dubbio, è sempre stato quello degli appalti pubblici che da anni influenzano anche a livello nazionale; arrivando a mettere le mani sui treni, sull’Alta Velocità, attraverso una serie di imprenditori dell’area nord-est di Napoli al servizio della famiglia, affidatari d'ingenti appalti ad esempio da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), alcuni dei quali addirittura invitati a Roma allo sfarzoso matrimonio della figlia di Angelo Moccia, fratello di Luigi e figura apicale del clan.

La fine per uno dei clan più feroci della storia?

La speranza, neanche a dirlo, è che il colpo inferto dalla Procura di Napoli possa essere definitivo; in attesa di conoscerne gli sviluppi giudiziari. In manette, però, è finito il capo, Luigi. È stata smantellata una rete di 57 persone, accusate di essere affiliati e favoreggiatori. Il clan a base familiare è diretto dal nucleo ristretto dei fratelli Angelo, Luigi, Antonio, Teresa e suo marito Filippo Iazzetta, che si alternano alla guida ogni qualvolta uno di loro sia impedito a farlo, perché latitante o in carcere. In questo momento solo Teresa, assolta da ogni accusa, è libera. Potrà essere questa la fine per uno dei clan più antichi e feroci della storia di Napoli?