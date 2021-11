Nel ricordo della strage di camorra, Ponticelli torna a essere una bomba inesplosa

Oggi, per il quartiere Ponticelli, è una giornata importante: ricorrono, infatti, 32 anni dalla strage del bar Sayonara. Un attentato in cui persero la vita sei persone, 4 delle quali estranee alla camorra. Salvatore Benaglia, Domenico Guarracino, Gaetano Di Nocera e Gaetano De Cicco. Una data che il quartiere di Napoli est non può dimenticare. La più grande strage di camorra sul territorio. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte, dedicando questa giornata alla memoria e all’impegno. A maggior ragione in questo momento che arriva dopo un lungo periodo in cui la camorra ha rialzato nuovamente la voce. Un periodo durato mesi in cui persone che non hanno nulla a che vedere con la criminalità organizzata sono state uccise. Altre sono state ferite. Altre hanno rischiato con l’esplosione di diverse bombe nel quartiere dell’area est di Napoli.



La rete delle organizzazioni territoriali riunite nel comitato di liberazione dalla camorra Disarmiamo Ponticelli si è fatta sentire. Ha organizzato diverse riunioni, passeggiate di vicinanza nelle zone colpite dagli attentati dinamitardi. Parlato con i cittadini onesti, che sono la maggioranza, ma che hanno paura di parlare. Ora, proprio nel giorno dell’anniversario dell’11 novembre 1989, torna a chiedere supporto. Una chiamata alla parte sana della città. Una mobilitazione contro le scie di sangue, i bossoli, gli agguati camorristici. Un appello alle istituzioni ed alla popolazione.

Manifestazione in piazzetta Egizio Sandomenico

Oggi, alle 9.30, in piazzetta Egizio Sandomenico a Ponticelli, si terrà una manifestazione in ricordo delle vittime della strage di 32 anni fa: “Ai ragazzi non bisogna nascondere l’assurdo che è nella nostra città, ma dimostrare insieme di essere più forti e capaci di cambiare una situazione dove la violenza sembra non arrestarsi. Per la sicurezza e il futuro, per il lavoro e la cultura chiamiamo tutti i quartieri popolari, tutta la città, i collettivi, i sindacati, le realtà sociali e culturali a mobilitarsi”, si legge nell’appello del comitato di liberazione dalla camorra.



“L’11 novembre ha sempre un grande significato per noi, è un punto di verifica e di partenza per tutte le attività che svolgiamo durante l’anno. C’è ancora da fare tanto. Quello che è successo nel 2021 ci fa capire che la strada. Quest’11 novembre, in memoria delle vittime innocenti, ripartiamo per una vertenza aperta a tutta la città, che non si fermerà fin quando non saranno sconfitte le camorre nei nostri quartieri”, ha detto a dalSociale24 Pasquale Leone di Libera.

Intanto Ponticelli torna a essere una polveriera di camorra

Questo, per Ponticelli, deve essere il giorno in cui si ricorda il passato ma anche il giorno in cui si prendono provvedimenti sul presente. È sotto gli occhi di tutti che Ponticelli è come una bomba inesplosa. I clan sono in lotta per spartirsi Napoli Est. I rischi per la popolazione sono troppi. Quello più concreto, senza ombra di dubbio, è che gli affiliati ai clan, costantemente sotto pressione e nel timore di un agguato da parte dei rivali (così come dell'esecuzione di misure cautelari) possano decidere di alzare la testa facendo la guerra. Una guerra che, ovviamente, potrebbe non essere circoscritta soltanto a Ponticelli, vedendo l’ingresso in campo di altri clan interessati al ricchissimo tavolo: a cominciare dai clan di Secondigliano e dal clan Mazzarella.

Ricordiamo le vittime innocenti della strage di Ponticelli. Onoriamo la loro memoria ma facciamolo nel modo giusto: facciamo in modo che altri nomi innocenti non si aggiungano a quelli di Salvatore Benaglia, Domenico Guarracino, Gaetano Di Nocera e Gaetano De Cicco. Per non dimenticare...