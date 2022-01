Camorra, arrestato il boss di Ponticelli Francesco De Martino

Francesco De Martino, classe 1969, il cui soprannome è "XX" - due lettere che a Ponticelli danno un senso di appartenenza - stava scontando la detenzione domiciliare nella sua abitazione di Ponticelli quando i carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato. Elemento di spicco del clan che porta il suo nome, il 51enne è stato tradotto al carcere di Secondigliano, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli che ha ripristinato il precedente stato detentivo in carcere. L'uomo è il padre di Salvatore e Antonio De Martino, anche loro ai vertici degli XX di Ponticelli. Nel 2018, all'epoca già detenuto, fu gambizzato tra le strade di Ponticelli mentre era fuori dal carcere per un permesso premio.

La situazione attuale dei clan di Ponticelli

Nel quartiere di Ponticelli - al momento - regge il cartello formato dalle storiche famiglie De Luca Bossa - Minichini - Schisa che, coalizzatesi anche con altri clan dei quartieri limitrofi, avrebbero esteso la loro influenza fino a Cercola. In zona, l’inasprimento del conflitto tra le famiglie Casella e De Martino (quest’ultima storicamente alleata del clan De Micco detto dei ‘Bodo’) ha invece generato una serie di scontri essendo entrambi i gruppi intenzionati a imporre il controllo di alcune importanti piazze di spaccio del quartiere Ponticelli. Le sparatorie e gli agguati proseguiti anche nei primi mesi del 2021 sono sfociati nel ferimento, il 12 marzo 2021, di un elemento del clan Casella e il giorno successivo nell’agguato in cui sono rimasti vittime due elementi dei De Martino, uno dei quali rimasto ucciso e l’altro gravemente ferito. Nei confronti di ras e affiliati del clan De Micco la Corte d’Appello di Napoli, con una pronuncia dell’11 settembre 2020, ha disposto pene fino a 15 anni per reati che vanno dall’associazione camorristica all’estorsione, alla detenzione e porto illegale di armi tutti aggravati dal metodo mafioso.

La faida di Ponticelli e le rivelazioni del pentito Rolletta

Stando a quanto racconta il collaboratore di giustizia, Rosario Rolletta - ex dei De Martino - Francesco De Martino è pienamente coinvolto nella faida scoppiata contro il gruppo Minichini-De Luca Bossa – Casella, emanazione dell'Alleanza di Secondigliano. Inizialmente anche loro parte dello stesso cartello, i De Martino si divisero in seguito al tentativo di esclusione messo in atto dai De Luca Bossa e alla decisione di interrompere il pagamento degli stipendi agli affiliati degli "XX". A quel punto, per reperire liquidità, quest’ultimi si dedicarono soprattutto alle estorsioni ma, ovviamente, senza il consenso dei De Luca Bossa, taglieggiando anche le piazze di spaccio. Questo diede vita a una feroce faida. Adesso, il gruppo De Micco – De Martino si sarebbe ricompattato dopo la scarcerazione del boss Marco De Micco, ritornato a Ponticelli un anno fa. In questo scenario il cartello rivale avrebbe però trovato l'appoggio del gruppo D'Amico, collegato ai "Fraulella", già protagonisti della faida registrata non molto tempo fa (il figlio di Francesco De Martino, Antonio, è in carcere con l'accusa di avere ucciso Nunzia d'Amico, la "Passilona"). I clan, dunque, sono in lotta per spartirsi Napoli Est. I rischi per la popolazione sono troppi. Quello più concreto, senza ombra di dubbio, è che gli affiliati, costantemente sotto pressione e nel timore di un agguato da parte dei rivali (così come dell'esecuzione di misure cautelari) possano decidere di alzare la testa facendo la guerra. Una guerra che, ovviamente, potrebbe non essere circoscritta soltanto a Ponticelli, vedendo l’ingresso in campo di altri clan interessati al ricchissimo tavolo: a cominciare dai clan di Secondigliano e dal clan Mazzarella.