Camorra, fioccano gli arresti ma nessuna sorpresa: il clan dei Casalesi c’è e si vede

Senza ombra di dubbio non ha fatto strabuzzare gli occhi la notizia che le famiglie storiche del clan dei Casalesi, gli Schiavone e i Bidognetti di Casal di Principe, erano ancora vive e vitali; tranquillamente gestite da uno dei figli dei capi dell'organizzazione. Non si sorprende davvero nessuno delle 37 misure cautelari, tra carcere ed arresti domiciliari, eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Caserta all'esito di un'indagine, coordinata dalla Dda di Napoli, sulla riorganizzazione del clan. Manette ai polsi di figure apicali del sodalizio come Gianluca Bidognetti (già detenuto a Terni), figlio più giovane del capo del clan Francesco Bidognetti - detto Cicciotto e Mezzanotte - avuto da quest'ultimo con Anna Carrino; poi divenuta collaboratrice di giustizia.

Le due storiche famiglie avevano riorganizzato una "cassa comune"

Arrestate anche le figlie di Cicciotto, Teresa e Katia, che erano già state arrestate e condannate in passato, poiché portavano all'esterno i comandi impartiti dal papà Francesco in carcere. Ordinanze, poi, anche per il marito di Teresa, Vincenzo D'Angelo, e per il compagno di Katia. Le due sorelle, che avrebbero continuato a percepire lo "stipendio" dal Sistema, erano al servizio di Gianluca Bidognetti, che ormai era divenuto molto più che il semplice rampollo della famiglia. Dalle indagini della Dda è emerso che i referenti delle due storiche famiglie si sarebbero incontrati spesso per riorganizzare una "cassa comune", pur mantenendo la loro sostanziale autonomia operativa nei territori di competenza.

Un ritorno in auge che, certamente, non può essere definito sorprendente per uno dei clan più sanguinari che la storia ricordi. Dalle indagini, infatti, è emersa la firma del clan sugli affari delle pompe funebri nell’Agro-aversano, in virtù di un accordo criminale che risale addirittura agli anni Ottanta e che ha visto finire sotto sequestro le agenzie funebri compiacenti. I componenti della fazione criminale avrebbero avuto, ancora, la disponibilità di armi attraverso le quali avrebbero espresso la propria forza intimidatrice per assicurarsi il controllo del territorio.

Ecco come il clan era "tornato in corsa"

Gianluca Bidognetti, ormai, da tempo non era più il semplice rampollo del clan e, anche dal carcere, impartiva direttive e gestiva il settore delle estorsioni, arrivando a ordinare il ferimento a colpi d'arma da fuoco di un imprenditore che non voleva pagare. Ancora, poi, avrebbe condotto attività usuraie, con la cessione di somme di denaro in favore di imprenditori e cittadini, che - sebbene in condizioni di forte difficoltà economica - si sarebbero visti applicare tassi d'interesse finanche del 240%. Non si può trascurare, poi, la disponibilità di armi per controllare il territorio, gestendo anche il traffico di stupefacenti, prendendo soldi da controllori di piazze di spaccio, che sarebbero stati così autorizzati a vendere la droga. Per quanto concerne, invece, la famiglia Schiavone, gli interessi di quest’ultima sarebbero stati curati da un indagato che avrebbe cercato di reperire somme sul territorio tramite estorsioni ai commercianti, fungendo anche da "arbitro" di controversie tra altri affiliati. Appare evidente, dunque, che il clan non voleva tornare in corsa… il clan ERA tornato in corsa. Dare nuova linfa a tutte quelle attività che, da sempre, ne hanno caratterizzato la storia criminale.