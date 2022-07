Due ordigni esplosi nella notte, a Ponticelli continua la guerra di camorra

Notte di paura nel quartiere napoletano di Ponticelli, dove a distanza di poche ore sono state fatti esplodere due ordigni con il danneggiamento di alcune vetture. Il primo episodio è avvenuto, poco dopo l'una, in via Virginia Woolf dove un ordigno è stato fatto esplodere sotto la vettura di una donna incensurata residente in zona. Danneggiate anche altre vetture che erano parcheggiate poco distante. Il secondo è avvenuto, appena due ore dopo, in via Luca Pacioli. Sembra che un ordigno sia stato lanciato da una vettura in transito sul cavalcavia. Anche in questo caso ci sono delle auto danneggiate. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.

Duplice omicidio avvenuto pochi giorni fa

Che il popoloso quartiere di Napoli Est si trovi al centro di una guerra, ormai, è limpido come il sole. Sono mesi che, ormai, a Ponticelli si registrano esplosioni di bombe artigianali. Solo pochi giorni fa, il 19 luglio 2022, a Ponticelli è avvenuto un duplice omicidio. A perdere la vita Carlo Esposito, 29 anni, ritenuto dagli inquirenti legato al clan De Micco-De Martino, e l'operaio incensurato Antimo Imperatore, di 55 anni, che stava eseguendo dei lavori in un "basso", al momento dell'agguato. Per l'omicidio si è immediatamente costituito Antonio Pipolo, 37 anni; quest’ultimo, legato al clan De Micco-De Martino, per il quale è stato emesso decreto di fermo.

Lo Stato sta abbandonando Ponticelli al suo destino

Ciò che, invece, appare del tutto invisibile è la risposta dello Stato. È evidente che occorra un numero maggiore di pattuglie e uomini sul territorio. Ronde notturne per consentire alle persone di tornare a vivere normalmente senza l’incubo di finire al centro di un agguato. Occorre un impegno concreto e immediato; esattamente come concreti e immediati sono i rischi affrontati dalla popolazione. Il più impellente, in questo momento, è che gli affiliati ai clan, costantemente sotto pressione e nel timore di un agguato da parte dei rivali, possano decidere di alzare il tiro con attacchi più aggressivi, eclatanti e pericolosi. Dobbiamo renderci conto che, allo stato attuale delle cose, la guerra che si sta combattendo potrebbe presto non essere circoscritta soltanto a Ponticelli. I prossimi passi potrebbero vedere l’ingresso in campo di altri clan interessati al ricchissimo tavolo: a cominciare dai clan di Secondigliano e dal clan Mazzarella.