Camorra a Caivano, blitz dei carabinieri: coinvolti ex esponenti dell'amministrazione

Blitz dei carabinieri contro la camorra. Nella mattina di oggi, martedì 10 ottobre, i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno fermato nove persone tra Caivano (Napoli), San Marcellino (Caserta), Aversa (Caserta) e altre località campane. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso, corruzione ed altro aggravati dalla finalità mafiose.

L’attività di indagine e gli odierni provvedimenti coinvolgono anche alcuni esponenti della precedente amministrazione del Comune di Caivano. Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, che sarà trasmessa al giudice per la convalida e l’emissione di ordinanza cautelare, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione. Caivano è stata commissariata per due anni dal 2018 al 2020, e di nuovo la scorsa estate.

