"Troppi amministratori e funzionari collusi con la camorra"

Dalla nuova Relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia emerge quadro esaustivo dell’attuale situazione della criminalità di tipo camorristico in Campania e dal quale, ancora una volta, sono emerse le due “anime” del Sistema: quella più visibile e “di strada” che impatta in maniera diretta e palese sulla vita della popolazione. E una più subdola e meno evidente, che si rivolge al mondo economico grazie anche alla presenza di funzionari della pubblica amministrazione che si rendono disponibili a comportamenti collusivi e a pratiche corruttive. I grandi cartelli camorristici, che hanno assunto la gestione di tutte le attività illecite più remunerative nel capoluogo campano, e i clan di camorra più strutturati che controllano gran parte del territorio regionale, hanno ormai raggiunto un livello di ibridazione tale da renderli sempre più nella forma delle “imprese mafiose”, competitivi e attrattivi anche nei settori dell’economia e della finanza. Appare sempre più evidente, dunque, che la camorra si è fatta “sistema” appropriandosi con sempre maggiore forza del termine che, meglio di qualsiasi altro, descrive la vera natura della criminalità organizzata in Campania.

I profitti derivanti dalle attività illecite vengono immessi nell’economia legale

I clan più evoluti e strutturati, inoltre, puntano a “delocalizzare” le attività economiche per il riciclaggio e il reinvestimento dei proventi illeciti al di fuori dei confini regionali e nazionali, soprattutto con l’obiettivo di trasferire le ricchezze in aree geografiche ritenute più sicure e remunerative. Come abbiamo più volte sottolineato, la pericolosità delle organizzazioni camorristiche non si limita soltanto alle manifestazioni delittuose più eclatanti e che destano maggiore allarme sociale; la minaccia più grave e, al tempo stesso, meno percepita dall’opinione pubblica è oggi rappresentata dal vasto potere economico che queste realtà criminali ormai promanano nel territorio. Gli ingenti profitti derivanti dalle attività illecite vengono immessi nell’economia legale con elevata alterazione delle regole di mercato e della libertà d’impresa, inquinando interi ambiti commerciali. In taluni casi è stata anche accertata la pervasiva ingerenza all’interno della pubblica amministrazione che stravolge spesso, irrimediabilmente, i processi decisionali degli enti locali. L’innesco di tale processo è determinato dalla disponibilità da parte dei sodalizi di consistenti capitali illeciti derivanti soprattutto dal traffico di sostanze stupefacenti, i cui proventi spesso, in denaro contante, incidono plasticamente sulla vulnerabilità del sistema economico legale caratterizzato da una perdurante crisi di liquidità.

La corruzione nella pubblica amministrazione offre un assist ai clan per entrare nel circuito legale

A quella economica si affianca altresì una grave crisi valoriale che interessa ampie fasce di amministratori locali, funzionari della pubblica amministrazione e operatori economici che, sensibili al fascino del facile guadagno, si rendono disponibili a diffusi comportamenti collusivi e a pervasive pratiche corruttive, consentendo alla camorra di integrarsi a “sistema” all’interno del circuito legale. In questo ambito le organizzazioni camorristiche più strutturate e dotate di una solida tradizione criminale riescono a capitalizzare le proprie capacità di relazione e di intermediazione sul piano sociale, politico ed economico, creando pericolose contiguità all’interno di interessi di tipo crimino-affaristici. Capitale economico e “capitale sociale” determinano cos’è l’alterazione delle regole del libero mercato e, in taluni casi, anche dei processi decisionali degli enti locali laddove accertata risulta l’infiltrazione della camorra nelle compagini elettive.

Il dato allarmante sulle cessioni “sospette” di attività imprenditoriali

Decisamente allarmante il dato inserito dalla Banca d’Italia nel Rapporto annuale del 2021 da cui emerge che in Campania, a fronte di un elevato numero di cessazioni di attività commerciali e di fallimenti aziendali, si registra contestualmente anche un dato allarmante relativo alle altrettante cessioni “sospette” di attività imprenditoriali. Nella costante ricerca di nuovi e inediti settori economici da sfruttare, le organizzazioni criminali campane hanno orientato il proprio interesse verso il commercio di idrocarburi sia all’ingrosso sia al dettaglio e, da ultimo, anche verso la raccolta di olio alimentare esausto che rappresenta oggi un vasto e proficuo affare come documentato, tra le altre, da due recenti indagini concluse a carico dei clan Moccia e dei Casalesi.

Una camorra “moderna” ma che non perde le vecchie abitudini

Ovviamente non si può trascurare il fatto che la camorra in Campania è costituita da clan storici connotati da una stretta appartenenza famigliare dei rispettivi componenti. Questi sodalizi hanno raggiunto nel tempo una posizione dominante all’interno del panorama criminale della Regione e rimangono in grado di esercitare un’incisiva regolazione dei mercati illeciti, soprattutto in materia di stupefacenti, nonché il capillare controllo dell’economia legale tramite una partecipazione finanche diretta in aziende, imprese e attività commerciali, talvolta sino a occupare intere filiere produttive. Non possiamo dimenticare (e trascurare) neanche le formazioni minori, anche di tipo familistico, il cui principale fattore identitario è rappresentato dal territorio - spesso corrispondente a interi rioni e quartieri o talvolta, addirittura, a semplici palazzi - le quali ricorrono all’uso della violenza per risolvere contrapposizioni con altri clan del medesimo cartello o per sottrarre piazze di spaccio ai gruppi antagonisti. La camorra è viva e presente nel tessuto sociale della Campania e, ancora una volta, viene sottolineato quanto il problema degli amministratori e funzionari dei comuni – collusi col sistema – stia raggiungendo dimensioni sempre più allarmanti.