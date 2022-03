Camorra, Ciro Di Lauro resta in carcere ma gli orrori del clan non si cancellano

Il Tribunale del Riesame di Napoli si è pronunciato contro l'annullamento della misura cautelare in carcere presentata dall'avvocato Claudio Davino, legale di Ciro Di Lauro, arrestato lo scorso 22 febbraio dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna i quali, insieme con la Dda di Napoli (pm Maurizio De Marco e Lucio Giuliano), contestano, al figlio del capoclan Paolo Di Lauro, il duplice omicidio avvenuto a Melito (Napoli), il 21 novembre 2004, di Domenico Riccio e Salvatore Gagliardi. La stessa decisione è stata presa dai giudici nei confronti a Giovanni Cortese, anche lui arrestato lo stesso giorno insieme con altri due indagati Salvatore Petriccione e Ciro Barretta (gli ultimi due erano già detenuti) i cui avvocati non hanno presentato alcuna istanza al Riesame.

La dinamica dell’agguato

L’agguato avvenne a Melito di Napoli, area nord, il 21 novembre 2004. In una tabaccheria di via Salvatore Di Giacomo furono uccisi Domenico Riccio, il titolare, e un suo parente, Salvatore Gagliardi. Il cadavere di Riccio si trovava dietro al bancone, con le spalle appoggiate alla mensola; Gagliardi era a terra. Un commando fece irruzione e aprì il fuoco, uccidendoli entrambi. Il periodo è quello della Faida di Scampia, che vede contrapposti il clan Di Lauro al cartello degli Scissionisti, formato dagli ex sodali: gli Abbinante, gli Amato-Pagano, gli Abete-Notturno, i Marino. Il tabaccaio era legato a Raffaele Abbinante e, per gli inquirenti, era un suo prestanome, coinvolto anche nell’attività di riciclaggio. Le indagini volgono subito l’attenzione verso Ciro Di Lauro, figlio del superboss Paolo Di Lauro, che all'epoca guidava il clan in un triumvirato coi fratelli Cosimo e Marco.

L’influenza criminale della famiglia Di Lauro

Appare anche difficile descrivere l’influenza criminale che la famiglia Di Lauro ha avuto per la storia di Napoli. Dieci figli maschi e una femmina. La “tribù” di Paolo Di Lauro, battezzato “Ciruzzo ‘o milionario” dal boss di Forcella Luigi Giuliano durante una partita di poker (per via delle banconote che a stento riusciva a trattenere nelle tasche dei pantaloni), è di quelle classiche napoletane del dopoguerra. Tutti cresciuti in via Cupa dell’Arco a Secondigliano, il “regno” del clan che, nel giro di 30 anni, ha trasformato il quartiere nella più grande piazza di spaccio d’Europa. La maggior parte dei membri della famiglia ha scelto di portare avanti l’attività criminale e - nonostante arresti, faide interne e momenti di debolezza - accumulando una ricchezza enorme. Ovviamente, neanche a dirlo, la decisione odierna del Tribunale del Riesame di Napoli non cancella gli orrori compiuti dal clan Di Lauro. Un tumore inestirpabile per questa terra che, ancora oggi, è costretta a leccarsi ferite provocate da una storia criminale che mai potranno rimarginarsi.