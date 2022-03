Napoli scende in piazza pr ricordare le vittime di camorra: "Non possiamo perdere altri ragazzi, occorre il conflitto delle coscienze"

È partito alle 9 da piazza Garibaldi il grande corteo organizzato da Libera per la giornata in ricordo delle vittime delle mafie. La manifestazione nazionale quest'anno si sta svolgendo a Napoli. L'arrivo alle 10.15 a piazza Plebiscito, dove comincerà la lettura dei nomi delle vittime. Alle 11.30 l'intervento di Don Luigi Ciotti. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.libera.it. La manifestazione è promossa dall'Alto Patronato del Presidente della Repubblica con il patrocinio Rai; Regione Campania; Comune di Napoli; Fondazione Polis con il Contributo Banca Etica - Bper - Cia - Coop - Coop Alleanza 3.0 - Gruppo Unipol - Lauretana. Napoli Today seguirà la manifestazione in tempo reale.

Gli organizzatori: “Siamo 100mila"

"Siamo 100mila". Così uno degli organizzatori della manifestazione organizzata da Libera a Napoli. A piazza Municipio si sono uniti al corteo il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Abbiamo bisogno di pace in tutti i sensi. Io auguro a tutti il conflitto delle coscienze - dichiara Don Luigi Ciotti, Presidente e attivista di Libera, associazione di promozione sociale contro tutte le mafie - auguro di avere delle coscienze che si pongono domande. La pace ha bisogno di coscienze inquiete che s'impegnino per un cambiamento concreto. Lo chiediamo alla politica, lo chiediamo alle istituzioni e lo chiediamo anche a noi stessi. Non dobbiamo essere inerti a guardare ma dobbiamo alzare la voce e impegnarci per non vedere i soliti adattamenti. La pace ha bisogno di tutti noi".

Le commemorazioni per la XXVII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie sono partite ieri alle 15, al Monastero Santa Chiara, dove c'è stata l'assemblea dei familiari, che non era accessibile al pubblico. Alle 18 la Veglia Ecumenica presso Basilica di Santa Chiara in piazza del Gesù, con la lettura dei nomi degli scomparsi.

Il tema della lotta alle mafie deve tornare al centro della politica

Appare anche scontato affermare che il tema della lotta alle mafie deve tornare al centro dell’agenda politica del nostro Paese. Le persone oneste sono stanche di vedere una classe dirigente cui spetterebbe il compito semplice ma rivoluzionario di non tacere e agire. Questo perchè, come ci ricorda l'insegnamento di don Peppe Diana, il silenzio è il migliore alleato delle Mafie. La disattenzione della politica, se possibile, risulta essere ancora più preoccupante; soprattutto perchè sta avvenendo alla vigilia d'importanti investimenti economici e conosciamo bene l’interesse e gli appetiti delle organizzazioni mafiose sugli appalti. Il nostro paese, da sempre, vive un incubo a occhi aperti e questo ci deve far riflettere e bisogna farlo in fretta. Contro ogni mafia ma soprattutto per la vita. Un bene prezioso che deve essere custodito, soprattutto nei quartieri più difficili, dove i ragazzi sono abbandonati alla camorra. Occorre darsi da fare e non soltanto oggi.