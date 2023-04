Elezioni pilotate dalla camorra: 18 arresti, c'è anche un sindaco

Elezioni pilotate dai clan della Camorra. Questo lo scenario portato alla luce dalla Direzione investigativa antimafia di Napoli che ha eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare: 16 indagati sono finiti in carcere, due ai domiciliari. In carcere Luciano Mottola, 38 anni, eletto sindaco di Melito nel 2021 con il sostegno di una coalizione formata da Fratelli d'Italia e 9 liste civiche. Mottola precedentemente aveva già ricoperto la carica di sindaco facente funzioni dopo la morte per Covid del primo cittadino Antonio Amente, deceduto a novembre 2020.

In carcere anche Rocco Marrone, 37enne presidente del Consiglio comunale, eletto con la lista "Melito più", la più votata tra quelle a sostegno della candidatura a sindaco di Mottola alle amministrative del 2021. L'ordinanza dispone inoltre la custodia cautelare in carcere anche per Antonio Cuozzo, 25 anni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, e gli arresti domiciliari per Massimiliano Grande, 50 anni, consigliere comunale di opposizione e capogruppo di "Davvero Ecologia e diritti". Tra i 16 indagati per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere figura inoltre Emilio Rostan, 76 anni, padre di Michela Rostan, deputata per due legislature tra il 2013 e il 2022, eletta la prima volta nel Pd e poi passata in Articolo 1-Mdp, rieletta nel 2018 con Leu per poi passare prima in Italia Viva, poi in Forza Italia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di scambio elettorale politico mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione

Secondo l'accusa, la criminalità organizzata ha pesantemente influito nell'amministrazione del comune di Melito. Il gip ha accolto la ricostruzione degli inquirenti sull'esistenza di un accordo già per il primo turno delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, tra esponenti del clan Amato Pagano e alcuni rappresentanti della coalizione a sostegno del candidato sindaco Nunzio Marrone (quest'ultimo non indagato). La camorra avrebbe procurato alla coalizione e allo stesso candidato sindaco i voti degli appartenenti al clan e di altre persone tra soggetti legati e residenti del rione popolare destinatari di pressioni ed intimidazioni. Tutto in cambio di somme di danaro e di altre utilità nonché della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione camorristica, anche attraverso l'individuazione di candidati alla carica di consigliere comunale di riferimento del clan.

In questa fase una candidata sarebbe anche stata obbligata dalla camorra a lasciare casa, a chiudere il negozio e anche e a fare campagna elettorale per un candidato rivale.

Diversa la situazione al secondo turno, quando i rappresentanti della coalizione a sostegno di Mottola sarebbero andati a chiedere sostegno agli esponenti del clan per il proprio candidato. Esponenti della coalizione a sostegno di Mottola, quindi, hanno accettato la promessa, da parte del referente di zona del clan Amato Pagano ucciso il 23 gennaio scorso in un agguato, di procurare, per il ballottaggio, voti o con le minacce o con denaro o con promesse di posti di lavoro.