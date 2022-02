Camorra, libero il boss di Castellammare: “Ha un parente in consiglio comunale”

Il boss di Castellammare di Stabia e uscito dal carcere, ritrovando un parente in consiglio comunale. Dalla cella in isolamento al 41 bis, nella prigione dell'Aquila, il capo cosca Paolo Carolei è rientrato direttamente a casa nella scorsa settimana dopo dodici anni di carcere.

“Con una interrogazione indirizzata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese abbiamo segnalato come nel Comune di Castellammare di Stabia vi continui ad essere una forte presenza della criminalità organizzata e cresca il bisogno di fare immediatamente chiarezza e offrire certezze alla comunità stabiese. Una ulteriore sollecitazione dovuta alla notizia della recente scarcerazione del boss Paolo Carolei, esponente di spicco di uno dei clan egemoni a Castellammare di Stabia, protagonista non solo di omicidi, attentati, estorsioni, ma anche di esercitare un potere criminale tale da condizionare pezzi della pubblica amministrazione nell'assegnazione di appalti come emerge dall'inchiesta Domino Bis”. Questo è quanto afferma una nota del senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto che evidenzia con amarezza “la ritrovata libertà del boss sia stata immortalata in video e foto diffusi sui social e in particolare tik tok secondo una consuetudine per annunciare il ritorno in società”.

Ruotolo aggiunge: “Occorre ricordare la circostanza che proprio un parente del boss ricopre la carica di consigliere comunale. Crediamo che alla luce dei più recenti sviluppi occorre fare immediatamente chiarezza”. Il 26 maggio 2021 il prefetto di Napoli, su delega del ministero, ha nominato la commissione d'accesso nel Comune di Castellammare di Stabia al fine di verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti con la criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione, prorogando successivamente di ulteriori tre mesi il termine per l'espletamento degli accertamenti in corso.

Il senatore, dunque, ha chiesto con forza al governo Draghi di verificare la presenza di infiltrazioni della camorra nell'esperienza dell'amministrazione guidata dal sindaco di centrodestra Gaetano Cimmino. Una richiesta di mettere termine all'attesa visto che sulla relazione trasmessa dalla Prefettura di Napoli si aspetta già, nei prossimi giorni, la decisione del Consiglio dei ministri e che in quel dossier sono sottolineati, tra le altre cose, i rapporti di parentela di diversi consiglieri comunali con esponenti del Sistema.

Castellammare di Stabia, i clan storici sono disgregati

A Castellammare di Stabia l’incessante attività di contrasto posta in essere dalle Forze di Polizia ha determinato la disgregazione delle storiche organizzazioni camorristiche dell’area. Permane tuttavia una recrudescenza dei fenomeni delinquenziali quale conseguenza del mutamento degli storici equilibri criminali e del riproporsi sulla scena di soggetti da poco rimessi in libertà che cercano di impadronirsi di attività illecite e di porzioni di territorio. Seppur ridimensionato nella sua capacità criminale, dalla roccaforte collinare nel quartiere di Scanzano il clan D’Alessandro conserva la sua autorevolezza grazie alle alleanze con altri clan storici del capoluogo (quartiere di Secondigliano) e della provincia napoletana (quali i Nuvoletta e i Gionta) e a un’abile politica di spartizione delle attività illecite nel territorio con altri clan locali come i Cesarano del quartiere Ponte Persica e gli Imparato del Rione Savorito. Le strategie relazionali risulterebbero efficacemente gestite dalla vedova del capoclan da considerarsi attuale reggente del sodalizio.

I principali interessi illeciti sono confermati dall’operazione “Domino” che il 3 giugno 2020 ha portato all’arresto del gotha del clan di Scanzano quale detentore del controllo del mercato degli stupefacenti peraltro estesosi nella penisola sorrentina grazie all’alleanza con i D’Afeltra-De Martino in collaborazione per l’approvvigionamento con le ‘ndrine rosarnesi Bellocco e Pesce. Il clan D’Alessandro predilige inoltre le estorsioni in danno di esercizi commerciali e imprese locali ma soprattutto gestisce il settore delle onoranze funebri sul quale detiene un controllo di fatto monopolistico. La consorteria criminale gode infatti della contiguità di imprenditori “amici” come documentato da recenti indagini basate anche sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare va evidenziata la figura di un pregiudicato del clan Cesarano di Pompei che risulterebbe al centro di un trust di imprese tutte orbitanti nel medesimo contesto criminale e operanti nel medesimo settore commerciale le quali sono state colpite, negli ultimi tempi, da interdittive antimafia emesse dalle Prefetture di Napoli, Caserta, Salerno e Latina. Il clan Cesarano (c.d. clan di Ponte Persica), che opera nei comuni di Castellammare di Stabia, Scafati e Pompei, quantunque ridimensionato da inchieste e da arresti eccellenti, resta attivo in particolare nella gestione delle estorsioni operando nella parte periferica del comune al confine con Castellammare di Stabia dove insiste il noto “mercato dei fiori”.

L’11 agosto 2020 la Guardia di finanza ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 3 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di usura, estorsione e lesioni personali aggravati dal metodo mafioso. Tra i destinatari del provvedimento cautelare il leader indiscusso della consorteria (attualmente recluso in regime differenziato) che avrebbe prestato a tasso usuraio a un imprenditore la somma di euro 5.500 in contanti, richiedendone il pagamento d'interessi annui pari a 120% del capitale concesso. Dopo il suo arresto del 2014 la riscossione delle rate mensili veniva effettuata dalla moglie che avvaleva anche della collaborazione di un parente terzo destinatario della misura. Sotto il profilo giudiziario, il 18 dicembre 2020 il GUP del Tribunale di Torre Annunziata ha emesso la sentenza di primo grado, con rito abbreviato, nei confronti di 11 imputati nel procedimento penale avviato a seguito dell’operazione eseguita il 12 novembre 2019 dalla Guardia di finanza nei confronti dei capi e gregari del clan Cesarano in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di stupefacenti.