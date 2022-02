Camorra, uccisero il figlio del boss rivale: condannati i capiclan Zagaria e Cicciariello

Un'assoluzione e sei condanne, tra cui quelle a 30 anni di carcere per gli ex capi dei Casalesi Michele Zagaria e Francesco Schiavone alias "Cicciariello", cugino del più noto Francesco Schiavone alias Sandokan; queste sono le sentenze emesse dal Gup del tribunale di Napoli Tirone per l'omicidio di Raffaele Lubrano, figlio del capo dell'omonimo clan Vincenzo Lubrano, ucciso a Pignataro Maggiore nel novembre 2002.

Condannato a trent'anni anche il boss Giuseppe Caterino

Il Giudice per le udienze preliminari ha condannato a trent'anni anche il boss Giuseppe Caterino. Quest'ultimo è ritenuto (insieme a Zagaria e Schiavone) il mandante dell'omicidio. Salvatore Nobis, invece, è stato condannato ad anni venti di reclusione. Otto anni e quattro mesi ai collaboratori di giustizia Antonio Iovine e Francesco Zagaria, alias Ciccio 'e Brezza, che hanno permesso di ricostruire con le loro dichiarazioni la dinamica del delitto. Antonio Santamaria, infine, è stato assolto. Ricordiamo, ancora, che per l'omicidio era già stato condannato Vincenzo Schiavone quale esecutore materiale.

Lubrano venne ucciso per vendicare l'omicidio di Emilio Martinelli

Lubrano jr fu ucciso la sera del 14 novembre 2002; dopo aver lasciato il suo studio di via Vittorio Veneto; mentre percorreva la strada a bordo di una Toyota Land Cruiser diretta verso una zona periferica. La ricostruzione dell'accaduto racconta che il figlio del boss fu dapprima superato da un'Alfa Romeo 164 e poi bloccato nei pressi del Bar Giordano. In questo luogo, i killer completarono l'agguato. Secondo quanto ricostruito dalla Dda di Napoli, Lubrano venne assassinato per vendicare l'omicidio di Emilio Martinelli, fratello del ras dei Casalesi Enrico ucciso da Lubrano ed altri complici.