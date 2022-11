"Non è un raid di camorra, è una lite in famiglia": al rione Traiano i clan sono dissociati

Non vi è dubbio alcuno sul fatto che investigatori e inquirenti, venuti a conoscenza del gravissimo ferimento di Antonio Artiano - 23 anni, soprannominato "Antony", figlio del luogotenente di Antonio Scognamillo, soprannominato "Tonino 'o parente", elemento di spicco della criminalità organizzata del rione Traiano di Napoli – hanno immediatamente pensato a un agguato di camorra. "Antony", da giovedì 10 novembre, è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale del Mare. Il colpo di pistola che l'ha raggiunto alla testa, però, non è stato esploso dai sicari di un clan rivale ma, stando a quanto si apprende, da lui stesso – accidentalmente - durante una colluttazione scoppiata durante una lite con dei parenti. Tutto è avvenuto nel corso di un acceso confronto chiarificatore organizzato a seguito di episodi di violenza seguiti a un alterco con la fidanzata del 23enne. I toni si sarebbero velocemente inaspriti e durante il litigio sarebbe partito il colpo, involontario, con cui il 23enne si sarebbe ferito da solo alla testa. I familiari della ragazza, neanche a dirlo, per timore di ritorsioni, hanno deciso di allontanarsi dal popoloso rione del quartiere Soccavo.

Meno di 48 ore prima, un 19enne era stato ferito con un colpo di pistola al volto

Ieri sera, raggiunti dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Napoli, hanno spiegato la loro versione dei fatti. L'episodio, dunque, non sarebbe inquadrabile in guerre di camorra. Il giovane, detto "Antony", è il figlio di un luogotenente storico di Antonio Scognamillo, alias Tonino ‘o Parente, elemento di spicco della criminalità del quartiere di Napoli Ovest. Proprio la vicinanza del ragazzo al clan aveva portato a ritenere che si fosse trattato di un agguato di camorra, soprattutto perché meno di 48 ore prima c'era stato un episodio simile: un 19enne era stato ferito con un colpo di pistola al volto in via vicinale Palazziello, nella roccaforte del clan Vigilia di Soccavo. Tutto chiarito, quindi? Non proprio.

Al rione Traiano, la linea di confine tra bene e male non esiste più

Anche volendo dare seguito alla versione fornita dai familiari della ragazza di Antonio Artiano, quanto accaduto va ASSOLUTAMENTE annoverato tra gli episodi di camorra verificatisi al rione Traiano; non soltanto nell’ultimo periodo, ma in tutta la sua storia. Dovrebbe essere scontato che, all’interno di una “famiglia” (facendo riferimento al senso più comune del termine e non alla parola “clan”), non dovrebbero avvenire “gravi episodi di violenza” che si concludono con incontri chiarificatori in cui si brandiscono armi da fuoco con il colpo in canna. Quanto accaduto, ancora una volta, mette in luce il gravissimo livello d'intrusione sociale e culturale del Sistema all’interno rione Traiano. Ormai - affiliati e non – non riescono più a distinguere la differenza tra litigio familiare e atto delittuoso. Ormai, al rione Traiano non si distingue più la differenza tra violenza e rabbia. Al rione Traiano, per dirla tutta, la linea sottile tra bene e male è stata cancellata da tempo.