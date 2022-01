La camorra vuole spartirsi la torta dei fondi Pnrr: non lasciamoci trovare impreparati

“Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il rischio d'infiltrazioni della camorra è reale perché rappresenta un'importante fonte di approvvigionamento per la camorra. Per questo bisogna prepararsi e vigilare". Lo ha detto Luigi Riello, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, nel corso della conferenza stampa indetta per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022. "È un appuntamento al quale non dobbiamo arrivare impreparati - ha aggiunto Riello - come già successo per il terremoto del 1980. Serve una cabina di regia per aggredire gli appetiti famelici dei clan".

Segnali importanti già evidenziati l’anno scorso

Segnali gravi ed evidenti registrati già l’anno scorso, quando si contavano i primi danni causati dalla pandemia al mondo del commercio e dell’industria: “Il rapporto di giugno 2021 della Banca d’Italia relativamente alla Campania – prosegue Riello – ha sottolineato le chiusure dei negozi, i fallimenti delle imprese e anche le numerosissime cessioni sospette di attività commerciali. Per questo motivo, la magistratura si deve attrezzare per l’arrivo della torta: il Pnrr”.

“Ieri in prefettura – ha tuonato il procuratore generale – il ministro dell’Interno ha firmato con il prefetto, il sindaco di Napoli e il governatore, un piano per la sicurezza nella città, ma si è parlato anche dell’assalto della diligenza da parte della criminalità organizzata, appuntamento al quale non possiamo certamente arrivare impreparati. A Napoli sono aumentati attentati, omicidi volontari, colposi e stradali, lesioni, violenze sessuali, furti, associazioni per delinquere e di stampo mafioso, così come i reati informatici”.

“Creare un cordone culturale intorno ai camorristi”

Il procuratore, infine, ha fatto eco all’appello lanciato dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo concernente la natura sempre più imprenditoriale del Sistema: “Dobbiamo evitare gli errori fatti dopo il terremoto del 1980. Prepariamoci per tempo a questo assalto della criminalità organizzata ed evitiamo che le competenze al contrasto dei reati si polverizzi. Per questo pensiamo ad una sorta di cabina di regia distrettuale per affrontare queste emergenze, perché la camorra è sempre più preparata ed oggi i cartelli camorristici sul territorio si presentano con figure sempre più imprenditoriali al loro vertice. Occorre creare un cordone culturale, prima che sanitario, intorno ai camorristi. E su questo siamo al fianco dell'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, che ha rivolto un forte appello quando si è insediato. Stringiamoci intorno a don Mimmo: i mafiosi sono spesso molto religiosi, ma non si può entrare in chiesa tenendo in una mano il rosario e nell'altra la pistola. E la Chiesa ha un ruolo determinante su questo fronte: via dunque i don Abbondio e spazio ai tanti preti coraggio, e ce ne sono tanti, che operano con grande coraggio nella lotta per la legalità", conclude.