La sanità in Campania è ostaggio della camorra: restiamo a guardare?

Il Sistema, in Campania, affonda i propri tentacoli praticamente ovunque: appalti, pubblica amministrazione, politica ecc... questo è ben noto. Tra le attività più redditizie della camorra c’è sicuramente la sanità pubblica. Tutto ciò che riguarda la sanità (appalti relativi alle pulizie, alla lavanderia, alla vigilanza, ma anche le mense, le autoambulanze) fa tutto parte dell’infinito calderone del business della malavita e dei clan. Un business capace di fruttare svariati milioni di euro. Per il Sistema, controllare gli appalti, l’estorsione dalle ditte, consente di avere in pugno importantissimi posti di lavoro per gli affiliati; ma non solo. Il boss ha sempre il primario a disposizione senza bisogno di fare nessuna fila. L’affiliato, se ha bisogno di un ricovero, avrà sempre la migliore e più veloce sistemazione senza nessun problema. Negli ospedali, quindi, non c’è nessuno che ha più priorità dei camorristi.

Avere potere sull'ospedale significa mettere le mani su un bisogno primario

Avere il controllo degli ospedali, per la camorra, è un valore aggiunto, non soltanto un fattore di prestigio. Avere una presenza costante all’interno degli ospedali è un qualcosa che raccoglie tanto e che, soprattutto, raggiunge davvero ogni singola persona della comunità. Nel momento in cui un clan ha potere sull’ospedale, ha potere sul popolo. Nel momento in cui un clan ha potere sull’ospedale ha acquisito un bisogno primario; una sorta di baratto. Dopo l’accesso a un ospedale, il popolo è come se ti dovesse un favore. Gli affiliati sanno bene che una persona comune, per accedere all’ospedale senza un aiuto, una conoscenza, il denaro, può anche morire. E chi non ha denaro o un amico all’interno, attraverso il malavitoso può ottenere un aiuto per un familiare e una persona cara. Chi è disperato è disposto a tutto e il camorrista lo sa. Il camorrista percepisce la disperazione degli onesti anche a chilometri di distanza. Appalti, denaro, aspetti economici, ma i clan intervengono direttamente anche in merito al reclutamento del personale sanitario. Sia per i ruoli marginali - come il semplice infermiere - finanche ai dirigenti; tutti pilotati magistralmente dalla camorra. Ma non bisogna dimenticare neanche gli appalti: dalla fornitura di cibo a quella dell’acqua, fino ad arrivare all’impresa di pulizie.

La camorra trasforma la disperazione in denaro

Uno spaccato inquietante, allarmante. La speranza è che siano sempre più numerose le operazioni in grado di estirpare questo cancro che si è infiltrato nella sanità campana. Non appare difficile immaginare l’importanza di togliere al controllo del Sistema un settore così importante e influente per ogni comunità. La camorra vive della disperazione, del dolore, della sofferenza. Probabilmente, al mondo, non esiste un luogo migliore degli ospedali per trovare questa "ricchezza" in così grande abbondanza. Voi, per aiutare una persona cara che sta soffrendo, cosa sareste disposti a fare?