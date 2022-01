Camorra, scarcerato il boss Monfregolo: ora Arzano è una polveriera

Probabilmente, la scelta di scarcerare Giuseppe Monfregolo - 33enne ritenuto dagli inquirenti boss della 167 di Arzano - non poteva avvenire in un momento peggiore. La provincia dell'area settentrionale di Napoli, infatti, sta attraversando un momento delicatissimo per quanto riguarda le gerarchie criminali. Il gruppo guidato proprio da Monfregolo, infatti, è ferocemente contrapposto a quello di Pasquale Cristiano, detto Picstik, attualmente detenuto. Entrambi sono costole degli Amato-Pagano, gli scissionisti di Scampia. Dopo una latitanza durata circa due anni, Giuseppe Monfregolo fu arrestato nel 2019; quando il Gruppo Intervento Speciale dei carabinieri riuscì a scovarlo in una abitazione di Afragola. Destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della locale D.D.A. Monfregolo fu ritenuto responsabile di estorsione ai danni di un imprenditore in nome per conto del gruppo camorristico della 167 di Arzano.

Il comune di Arzano risulterebbe da tempo zona cuscinetto tra i diversi interessi criminali dei clan di Secondigliano (Di Lauro Amato-Pagano e più di recente Vanella Grassi) impegnati soprattutto nel narcotraffico, nonché del clan Moccia prevalentemente interessato ai settori degli appalti e delle estorsioni. In tempi più recenti tale equilibrio è stato in parte segnato dalla cennata supremazia degli Amato-Pagano che, progressivamente rafforzati dalla scarcerazione di autorevoli esponenti, avrebbero assunto una posizione di monopolio nell’approvvigionamento e nel commercio degli stupefacenti.

L’agguato avvenuto il 25 novembre scorso

Stando a quanto affermano gli investigatori, l'agguato avvenuto lo scorso 25 novembre in un bar di Arzano, è riconducibile proprio allo scontro tra i due clan. In quella circostanza rimasero ferite 5 persone. Tre dei coinvolti erano vicini al clan della “167”. Due, invece, le persone estranee a dinamiche criminali rimaste ferite nella sparatoria. Mario Abate e Roberto Lastra, entrambi idraulici, stavano prendendo un caffè nel bar dove è avvenuto l'agguato.

Il principale obiettivo dei sicari, senza ombra di dubbio, era Salvatore Petrillo, morto tre giorni dopo l’agguato. Il 29enne, già noto alle forze dell’ordine era il nipote del boss Cristiano. Quest'ultimo è stato arrestato dopo che aveva sfilato in Ferrari per le strade di Arzano per la comunione del figlio, nonostante fosse ai domiciliari. Questo regolamento di conti, però, aveva una motivazione molto più grottesca. Nel giorno del raid è stato scarcerato il boss Giosuè Belgiorno, detto “Il grande”, notoriamente vicino ai Pagano del clan Amato-Pagano. Belgiorno era finito in carcere per l’omicidio del ras locale Antonino D’Andò, ma era stato liberato a causa delle sue condizioni di salute, in piena pandemia. Lo scorso anno era tornato in libertà per poi tornare nuovamente in carcere, a Frosinone, e scontare un residuo di pena. Il suo rilascio, spiegano gli investigatori, avrebbe, inevitabilmente, dato nuova linfa ai fedelissimi dei Pagano desiderosi da tempo di estromettere il gruppo della “167” che, invece, dopo l’arresto del boss Pasquale Cristiano hanno perso parte della loro forza.

Ora Arzano è una polveriera

La scarcerazione di Giuseppe Monfregolo è dovuta alla non esecutività della pena comminata in primo grado per estorsione ai danni degli imprenditori di Arzano e, ovviamente, questo non farà altro che aggravare ulteriormente una situazione già “esplosiva” in città. Sul territorio di Arzano, negli ultimi mesi, è avvenuta una guerra. Ci sono stati agguati, attentati incendiari e bombe; tutto finalizzato alla riconquista della leadership delle attività illecite. Occorrono, quanto prima, risposte ferme e concrete. Non è accettabile che gli abitanti dell’area nord di Napoli siano costretti a rimanere ancora a lungo in quella che, ormai, è da ritenersi a tutti gli effetti una pericolosissima polveriera. Smettiamola di piangere vittime innocenti quando ormai il danno è fatto. Lo Stato, per una volta, intervenga per prevenire invece che per curare.