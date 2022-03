La camorra lava i soldi sporchi col business del cinema

Una società di produzione cinematografica romana per "lavare" i soldi della camorra e un giro di fatture false per giustificare le spese. Un carabiniere e un poliziotto come tramite per fare viaggiare soldi della malavita da Napoli alla Capitale. Sono alcuni degli elementi dell'indagine culminata nell'arresto oggi, 17 marzo, di nove persone. In carcere anche il manager Daniele Muscariello, 45 anni, titolare della Henea Production. L'accusa è quella di riciclaggio con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e fatture false.

Gli accertamenti sono stati coordinati dalla Dda della Procura di Roma, coordinata dagli aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale e del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di fnanza. L'inchiesta è nata come filone a sè di quella che ha portato alla luce a gennaio gli interessi di due gruppi armati legati al narcotraffico con a capo gli albanesi Elvis Demce e Ermal Arapaj. Poi si è intrecciata con quella della guardia di finanza su operazioni sospette. Oltre agli arresti, è stato disposto il sequestro di oltre un milione 500mila euro.

Sono emersi dei rapporti tra i due albanesi e il produttore cinematografico che progettavano il sequestro di un imprenditore che si era indebitato con il clan camorristico, progetto mai realizzato. ''Il cinema è il nostro strumento'' diceva uno degli indagati.

Per "ripulire" i soldi il clan si affidava anche a un'azienda vitivinicola, il cui commercialista è finito in carcere. ''Abbiamo relazioni importanti, sono 4 volte che mi arrestano ma poi torno a casa'', diceva in un'intercettazione Muscariello, produttore della Henea Productions, che aveva realizzato tra gli altri il film del 2021 "All'alba perderò". Durante le indagini sono state documentate movimentazioni bancarie per operazioni di riciclaggio di almeno un milione 250mila euro, con la disponibilità sistematica di 200mila euro al giorno da destinare alle operazioni di "mascheramento".