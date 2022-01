Video virale su TikTok dal carcere di Poggioreale che inneggia alla camorra: "Sconcertante"

Indignazione ovunque per quanto accaduto al carcere di Poggioreale, dove due detenuti hanno girato un video TikTok, interpretando una canzone neomelodica, hanno inneggiato alla camorra: «Pure 'e famiglie aspettano sta libertà, nuje amma turnà...». Oltre all’ovvio e gravissimo illecito, all’interno delle stesse immagini potrebbero nascondersi anche messaggi “cifrati”.

Il Sindacato Polizia Penitenziaria: “È sconcertante vedere questi detenuti che esaltano la camorra”

L'episodio è stato immediatamente denunciato dal segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria – S.PP. – Aldo Di Giacomo, che ha chiesto una rigorosa indagine dell’Amministrazione Penitenziaria sulla vicenda al fine di individuare le responsabilità di chiunque abbia permesso questa volgare sceneggiata: “È sconcertante vedere questi detenuti che esaltano la camorra, si esibiscono in una sceneggiata, inneggiando alla libertà per i camorristi, realizzata attraverso la videochiamata concessa dalla direzione del carcere per un colloquio con i familiari e diventata invece l'ennesima prova che in carcere è possibile fare di tutto e di più”. “Mettiamoci semplicemente nei panni di chi ha subito violenza, rapina o persino un familiare ucciso che assiste all’indecoroso spettacolo - prosegue Di Giacomo - dopo gli impegni solenni del presidente Draghi e ministro Cartabia, è ora che ci si occupi seriamente dei problemi del sistema penitenziario senza illudersi che sfollando le celle, tutto si risolva di colpo. L'episodio è già all'attenzione delle autorità competenti. Il carcere e la sezione che ospita i due detenuti sono chiaramente riconoscibili nel video, così come i volti dei protagonisti. Il problema riguarda anche chi avrebbe dovuto vigilare sul corretto uso dei mezzi di comunicazione: se qualche agente penitenziario non ha svolto i suoi compiti, si dovranno prendere provvedimenti nei suoi confronti”.

Un episodio gravissimo che rischia di vanificare l’efficacia della pena

Quello dei cellulari ai detenuti è un problema molto diffuso e serio. Dare a certi soggetti la possibilità di comunicare con l’esterno - soprattutto per chi si trova detenuto in regime di 41 bis - rischia di vanificare l’efficacia della pena e, nel caso dei soggetti più pericolosi, del “carcere duro”. Appare inverosimile, infatti, immaginare di smantellare una qualsiasi organizzazione criminale quando i vertici possono continuare a guidarla dal carcere in tutta tranquillità. Non si può trascurare, inoltre, che nonostante le migliaia di cellulari in carcere scoperti ogni anno, fino a poco tempo fa la sanzione prevista si limitava ad un illecito disciplinare. Fu Bonafede, da Ministro della Giustizia, a introdurre delle pene da uno a quattro anni nei confronti di chi fornisce cellulari ai detenuti. Reato che è accompagnato da un’altra misura molto dura per chi sta al 41-bis: chi agevola quel detenuto nelle comunicazioni con l’esterno, quindi non solo tramite i cellulari, vedrà la sua pena fissata da 2 a 6 anni. Se, poi, il reato è commesso da un pubblico ufficiale, o da un incaricato di pubblico servizio o da chi fa l’avvocato, la pena è da 3 a 7 anni. Applicare queste pene nel modo più rigido possibile rappresenta l’unico modo per far rendere conto, a chi agevola tali comunicazioni, dei rischi reali.