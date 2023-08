Esplode un camper: morto un bambino

Tragedia in un campeggio a Bados, spiaggia tra Olbia e Golfo Aranci, in provincia di Sassari. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, un bambino è morto dopo un'esplosione avvenuta su un camper. Feriti i genitori. Il corpo del bimbo è stato trovato carbonizzato all'interno dei resti del veicolo. Lo scoppio sarebbe stato causato da una fuga di gas e dal successivo incendio del camper.

Dopo l'esplosione è scaturito un incendio che ha impegnato mezzi aerei e squadre a terra del corpo forestale e dei vigili del fuoco. Il fumo nero è visibile a distanza. Il bambino morto carbonizzato nell'esplosione del camper aveva 10 anni. Sul posto l'elisoccorso di Areus inviato dalla Centrale del 118 di Sassari. Il padre, con ustioni del 40% del corpo, è stato trasferito al SS

Annunziata di Sassari al Centro Ustioni.

Il camper era parcheggiato in via del Mulinello, a ridosso del litorale. Come si vede anche dal video sottostante postato da un utente su Facebook, alcuni bagnanti in spiaggia hanno raccontato di aver sentito distintamente due forti boati in rapida successione: da qui l'ipotesi dell'esplosione di una o più bombole di gas. All'arrivo dei soccorritori, una donna è stata trovata in stato di choc, forse la mamma del bambino morto.

Altri testimoni hanno riferito di aver sentito uno scoppio, come quello di una bombola. L'azione del fuoco che si è sviluppato in contemporanea è stata rapidsa: in un attimo le fiamme hanno attaccato il camper dove riposava il bambino, che si sarebbe svegliato cercando di chiedere aiuto, ma i genitori non sono riusciti a salvarlo.

Chi era il bambino morto nell'esplosione del camper a Olbia

Il bambino di 10 anni morto dopo nell'esplosione del camper nella spiaggia di Bados, vicino a Pittulongu, tra Golfo Aranci e Olbia, si trovava in vacanza nel nord Sardegna in comitiva. Il camper della sua famiglia era stato parcheggiato a ridosso della spiaggia. Il gruppo di amici era di nazionalità mista: il padre del bambino infatti è romeno, il figlio è di nazionalità italiana con residenza a Rimini.

La comitiva di italiani e romeni era arrivata in questi giorni sull'Isola per un viaggio in camper a contatto con la natura. L'area in cui il mezzo è stato parcheggiato questa mattina prima della tragica esplosione, non è adibita alla sosta di caravan o roulotte, ne è attrezzata con spazi idonei per campeggiare.

Articolo in aggiornamento

